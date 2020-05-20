Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 для пенсионеров старше 75 лет

В то время, как в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии, Президент Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом он сообщил в годе годовой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы ввели программу 80+ и каждому пенсионеру мы добавили 500 гривен, которому исполнилось 80 лет. Далее будем разрабатывать программу следующего года 75+. Это большая программа, которую ведет министр Лазебная. И пенсионную реформу она скоро должна показать и обнародовать", - сказал Президент.

При этом он добавил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, всем добавили на период коронавируса 1 тыс. гривен.

"У нас 12 млн пенсионеров в стране, как 2-3 небольшие страны Европы. Очень сложно повысить пенсии всем", - добавил Зеленский.

По его словам, правительство на данный момент в первую очередь должно обеспечить пенсионеров качественной медициной, медикаментами, средствами защиты.

https://www.youtube.com/watch?v=TjY3FcEmhCk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в начале апреля Пенсионный фонд Украины 7 апреля начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Тем временем новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит.