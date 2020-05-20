Зеленский анонсировал "нормандскую встречу" после спада эпидемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состоятся после спада эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате", - сказал он.

Зеленский напомнил, что благодаря встречам в "нормандском формате" состоялось 3 обмена пленными, вследствие которых в Украину вернулись 135 человек.

"Сейчас говорим уже с Российской Федерацией о возможном обмене после Covid. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, не обращая внимания на Covid об этом говорили, - о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма. Поэтому есть результат, он состоит из человеческих жизней", - добавил он.

Также Зеленский напомнил, что был обновлен состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

"Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями ДНР/ЛНР и которые находятся уже 6 лет на этих заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находится, что там могут находится представители оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины", - сказал Президент.

Также Зеленский заявил, что не исключает другие способы возвращения людей и территорий.

"Минский формат" - приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому другому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату. Мне все равно. Нам нужен результат", - добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=TjY3FcEmhCk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українськi Новини, в МИД после разговора в "нормандском формате" заявил, что о встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона говорить рано.

Ранее в декабре 2019 на встрече в Париже Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились встретиться в апреле 2020 года.