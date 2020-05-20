подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 11:15 1614
Президент 2020-05-20T11:58:09+03:00
Українські Новини
Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областях, - Зеленский

Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областях, - Зеленский

Анна Рудык
Карантин, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Возобновление работы транспорта

Президент Владимир Зеленский отмечает, что только 6 областей готовы к возобновлению межобластного транспортного сообщения, в связи с чем его возобновление пока невозможно.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании правительства (будет принято решение), с 22 мая заработает транспорт городской и пригородный, между областями мы пока не может обеспечить транспорт, потому что у нас только 6 областей готовы к этому, только в 6 областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение заболеваемости", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина готова синхронно возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки с Грузией, которая планирует открыть границы для туристов и возобновить авиасообщение с 1 июля.

Также в то время, как Кабмин планирует возобновить движение наземного транспорта, частные перевозчики, в частности владельцы маршрутных такси в разных городах Украины, могут повысить тарифы на проезд.

Кроме того, общественный транспорт после возобновления работы будет перевозить не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан.

Больше новостей о: Карантин Владимир Зеленский карантин в Украине Возобновление работы транспорта

Работники психбольницы в дождь вышли на акцию прот...
Зеленский на пресс-конференции про Ермака, кумовье...
Сегодня 70-й день карантина, до его окончания оста...
После снятия ограничений проезд в маршрутках может...
Зеленский про Авакова, Баканова, приговор Порошенко, и почему не перестали стрелять. Пресс-конференция текстовый онлайн
Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко, - Зеленский
Новости
Сумская и Хмельницкая области не отчитались за 300% надбавки медикам за март, — Минздрав 12:05
Зеленский хочет построить 25 спорткомплексов в каждой области 12:02
Пенсии
Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 для пенсионеров старше 75 лет 12:02
Хмельницкоблэнерго Фото: depo.ua
"Хмельницкоблэнерго" просит Малюську и Шмыгаля остановить рейдерский захват 12:01 Документ
Зеленский. Пресс-конференция
Зеленский про Авакова, Баканова, приговор Порошенко, и почему не перестали стрелять. Пресс-конференция текстовый онлайн 12:00 Фото
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областях, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok