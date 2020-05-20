Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что только 6 областей готовы к возобновлению межобластного транспортного сообщения, в связи с чем его возобновление пока невозможно.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании правительства (будет принято решение), с 22 мая заработает транспорт городской и пригородный, между областями мы пока не может обеспечить транспорт, потому что у нас только 6 областей готовы к этому, только в 6 областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение заболеваемости", - сказал он.

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Как сообщали Українськi Новини, Украина готова синхронно возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки с Грузией, которая планирует открыть границы для туристов и возобновить авиасообщение с 1 июля.

Также в то время, как Кабмин планирует возобновить движение наземного транспорта, частные перевозчики, в частности владельцы маршрутных такси в разных городах Украины, могут повысить тарифы на проезд.

Кроме того, общественный транспорт после возобновления работы будет перевозить не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан.