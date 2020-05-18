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18 мая 2020, понедельник, 11:29 192
Президент 2020-05-18T13:15:04+03:00
Українські Новини
На выборах президента за Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев, - опрос

На выборах президента за Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев, - опрос

Валерия Драгомирова
Опрос, Выборы, Выборы Президента, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

39,3% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского, который по случаю года президентства встретится со СМИ, 13,9% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко, а 13,3% - за бывшего Президента Петра Порошенко на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента проходили в ближайшее время.

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 8,6% отдали бы голос лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко, 5,9% - председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 3,6% - председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 2,5% - мэру Львова Андрею Садовому, 2,4% - лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, 2,1% - депутату от фракции "Голос" в Раде Святославу Вакарчуку, 1,7% - лидеру "Всеукраинского объединения Свобода" Олегу Тягнибоку, а 0,4% - мэру Киева Виталию Кличко.

Во втором туре Зеленский победил бы у всех оппонентов, набрав 3/4 голосов.

У Бойко и Порошенко он выиграл бы с перевесом 75% против 25%, а у Тимошенко - 74% против 26%.

Опрос проводился 12-13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно ответу Офиса Президента на запрос агентства, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.


Ранее Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить. 

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