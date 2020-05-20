Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции

20 мая состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства. Українські Новини вели текстовый онлайн, собрав в этом материале все главные заявления и новости президента.

13:45 Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что в ней приняло участие представители 70 СМИ.

13:38 Пресс-конференция окончилась. Зеленский покидает парк Мариинского дворца. Журналисты по дороге задают ему вопросы.

"Я ничего не боюсь, потому, что ничего плохого не делаю", - сказал Зеленский на прощание.

13:30 Зеленский заявил, что знает, кто и зачем проводил записи возможного незаконного влияния брата Ермака при назначении лиц на госдолжности

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто и зачем проводил записи возможного незаконного влияния брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Что касается "пленок Ермака" - для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего, я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтобы я "снял" Ермака, я знаю, кто это сделал. Не хочу говорить, потому что сейчас идет следствие, хоть я знаю ответ", - заявил.

Зеленский заявил, что пленки являются смешными, потому что никто никакие деньги не брал.

13:20 Зеленский хочет навести порядок с квотами на украинский язык в СМИ. "Не мы их вводили. Я вас поддерживаю", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский выступает за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Давайте сядем, проговорим еще раз вопросы квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас", - сказал он.

Зеленский отметил, что с квотами нужно навести порядок и сделать это нужно совместно со всеми телеканалами.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, в вопросе квот потеряны некоторые важные детали.

13:15 Зеленский: есть люди, которым нельзя отменять люстрацию, несмотря на признание ее незаконной в ЕСПЧ и Венецианской комиссией ПАСЕ.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что люстрация в Украине была незаконной, при этом глава государства считает, что есть люди, которым ее нельзя отменять.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"По поводу люстрации есть решение ЕСПЧ и было решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда. Мое отношение? Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен", - сказал он.

При этом, по его словам, существуют лица, которые незаконно попали под люстрацию.

13:12 На третьем часу пресс-конференции Зеленский сказал первое слово по-русски, отвечая на вопрос журналиста.

13:09 Зеленский объявил перерыв в пресс-конференции и удалился.

13:02 Как только Зеленский пообещал отремонтировать все дороги и мосты, под Днепром обвалился мост. После свежего ремонта.

Фотодня

В то время как президент Владимир Зеленский заявил о планах реализовать программу по строительству и реконструкции мостов, в Днепропетровской области возле Никополя обвалился Алексеевский мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, все произошло в селе Алексеевка около 10 часов утра.

Это мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье. Переправа длинной в 120 метров и высотой в пять. Состоит она из семи железобетонных опор и шести металлических секций, длина каждой из которых – 20 метров. Предварительно, обвалилась одна секция.

13:00 Пресс-конференция идет 2,5 часа.

Журналисты критикуют не только Зеленского, но и своих коллег

12:27 Зеленский считает, что одной президентской каденции ему может не хватить, чтобы выполнить данные обещания и подумает о возможности баллотироваться на второй срок.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Сначала Президента спросили, хватит ли ему одного срока, чтобы выполнить все обещанное, после чего сразу же задали ряд других вопросов. Зеленский ответил на все вопросы, кроме первого.

Когда он завершил ответ и пресс-секретарь Президента Юлия Мендель передавала вопрос другому журналисту, из зала уточнили, хватит ли Зеленскому одной каденции без конкретизации, что на выполнение обещаний.

"Я не знаю, честно, говоря. Искренне (сказать)? Думаю, нет", - ответил он.

Через несколько вопросов у Зеленского вновь уточнили, собирается ли он баллотироваться на второй срок.

"Сейчас будет страшно моей семье. Давайте не дискутировать на эту тему", - сказал он.

На еще одно уточнение о том, определился ли он о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, Зеленский ответил: "Я подумаю".

После ремарки о том, что обещание баллотироваться исключительно на 5 лет зафиксировано в предвыборной программе Зеленского, он сказал, что сделает так, как скажет народ и если народ захочет од на срок, то будет один.

"Любой Президент, у которого 10-15% в начале предвыборной кампании, не имеет права идти в Президенты. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, но если будет большая поддержка народа Украины я смогу об этом думать", - ответил он.

12:26 Зеленский о журналисте Михаиле Ткаче возле его дома: "Он всегда на посту, как УГО"

"Я даже не вижу никакой проблемы в том, что господин Ткач (журналист программы "Схемы" издания "Радио Свобода" Михаил Ткач) находится там, где я живу, там, куда я переезжаю, где я работаю... И он всегда на посту, как УГО (управление государственной охраной", - заявил Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

Также он высказал мысль, что государство должно ему платить деньги, потому что это большая работа и большой труд.

Президент отметил, что в Украине свобода, потому что "даже журналисты, которые финансируются другим государством, чувствуют себя так свободно в Украине, что постоянно сопровождают Президента".

Зеленский рассказал историю, когда машина журналиста ехала внутри кортежа Президента и неоднократно подчеркнул, что это ненормально и нарушает закон.

"Скажите пожалуйста, есть в мире хоть одна страна, в которой в кортеже президента ездит журналист ... и хоть один Президент, которому его личная охрана говорит, что по закону это неправильно и спрашивает, что нам делать... Существует ли в мире такая ​​наглость? Думаю, нет нигде", - сказал он.

По мнению Зеленского, между властью и журналистикой нельзя переходить на личности и нарушать законы.

"Мне кажется, что этот баланс господин Ткач нарушил. При всем уважении к журналистам. Это уже не связано с этикой, это уже про безопасности государства", - добавил он.

12:25 Зеленский: "У меня замечаний к Шмыгалю нет"

"Пока что у меня, у меня лично и прошло только 2 месяца...У меня замечаний к Шмыгалю нет", - сказал Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что он вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем вместе борются с коронавирусом и являются "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом".

"Честно, как минимум в этом направлении, мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом, я в этом уверен", - заявил он.

12:21 Если суд не признает виновность подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, нести ответственность будут те, кто довел дело до суда.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Если доведет следствие, а потом суд, что люди, которые сейчас есть - не нужно обвинять, они возможные убийцы, - если они убийцы, они сядут в тюрьму. Если нет - то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей", - заявил он.

Скрин с видеотрансляции. Журналисты тянут таблички с названиями своих СМИ как при Порошенко

Дождь кончился. Выглянуло солнце.

12:20 Зеленский о поиске министра энергетики: "Где у нас в стране независимые энергетики, они есть?"

"Нам очень сложно найти министра энергетики, потому что какого вы бы человека не взяли, например в энергетической отрасли, на следующий день СМИ пишут, это точно человек Ахметова, или Коломойского, или Пинчука. Где у нас в стране независимые энергетики, они есть?", - сказал Президент Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции 20 мая, передают Українські Новини.

При этом он добавил, что в стране "кадровый голод" и правительство не может найти подходящих кандидатов на должность министра культуры и министра образования.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Кабинет Министров на внеочередном заседании в четверг назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, при этом первый замминистра Виталий Шубин, который до сегодняшнего дня временно исполнял обязанности министра, уволен.

12:19 Журналисты критикуют пресс-секретаря Зеленского.

Второй срок Зеленского взбудоражил журналистов.

12:16 Президент Владимир Зеленский прогнозирует принятие закона об амнистии капиталов в 2020 году.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Все законопроекты готовы. Амнистию (капиталов) введем в этом году. Мы должны это сделать. Мы договаривались и обещали людям", - сказал Президент.

Он сообщил, что по амнистии капиталов были различные предложения по процентам.

12:15 Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко: "Я за один стол с такими бандитами не сяду"

"Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", - сказал президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию вокруг мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

При этом, по словам Зеленского, его избрал народ и это его право.

"Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите", - заявил Президент.

Он считает, что с Бондаренко повел себя некорректно и делал популистские заявления.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским.

Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

12:12 Зеленский: "Мы серьезная страна, но бедная"

"При всем уважении ко всем, мы много денег должны международным кредиторам. Очень много. Мы серьезная страна, но мы страна бедная, и это нужно признать", - сказал Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Он отметил, что ежегодно Украина вынуждена выплачивать миллиарды долларов по ранее взятым кредитам.

В связи с этим, по словам Зеленского, государство будет выплачивать помощь нуждающимся (пенсионерам, семьям с детьми), но в рамках имеющихся финансовых возможностей.

12:11 Зеленский: Медреформа (Супрун, - ред.) - неправильная и ненужная. Она не для людей. Если врачи психиатрических больниц выходят на забастовки, значит там что-то не так.

12:10 Зеленский: У меня нет теплой ванной. Когда вы увидите по всем телеканалам, что "наш кормчий Зеленский... Дать бы ему еще лет 20 по Конституции". А пока все каналы против нас, - сказал президент.

12:00 Пресс-конференция идет уже полтора часа.

21:02 Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 для пенсионеров старше 75 лет

Президент Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом он сообщил в годе годовой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы ввели программу 80+ и каждому пенсионеру мы добавили 500 гривен, которому исполнилось 80 лет. Далее будем разрабатывать программу следующего года 75+. Это большая программа, которую ведет министр Лазебная. И пенсионную реформу она скоро должна показать и обнародовать", - сказал Президент.

При этом он добавил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, добавили на период коронавируса 1 тыс. гривен.

"У нас 12 млн пенсионеров в стране, как 2-3 небольшие страны Европы. Очень сложно повысить пенсии всем", - добавил Зеленский.

12:01 Зеленский: Мы как минимум - мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Потому, что вовремя все сделали. Не ждали. И бизнес нам помог.

12:00 Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции при власти, хотя на выборах он говорилд, что иден на один срок.

"Искренне? Одной не хватит", - сказал Зеленский.

11:50 Зеленский: Разочаровуют люди. У мэра Черкасс несколько криминальных дел. Я с таким бандитом за один стол не сяду, даже если его выбрали люди.

11:41 ФГИ продолжает готовить к приватизации гостиницу "Днепр" и "Центрэнерго", - Зеленский

Фонд государственного имущества продолжает готовить к приватизации гостиницу "Днепр" (Киев) и государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго".

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая, передают Українські Новини.

"Все будет проводится после COVID-19, первый объект - отель "Днепр" готов", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что гостиница "Днепр" будет пилотным проектом большой приватизации и то же самое касается больших предприятий, которые не являются стратегическими для Украины.

"Много чего говорят про "Центрэнерго", предприятие будет готовиться тоже к приватизации, ФГИ этим занимается, у них есть четкий план", - подытожил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада снизила ожидаемые поступления в государственный бюджет в 2020 году от приватизации государственного имущества на 95,8% или на 11,5 млрд гривен до 500 млн гривен.

ФГИ ранее сообщал о намерении выставить на продажу гостиницу "Днепр" в марте-мае со стартовой ценой 10 млн долларов.

11:40 Зеленский считает Авакова мощным министром. Ответственность Авакова - найти всех, кто причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, - Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков является мощным министром.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мощный ли он министр? Да", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что в Украине на данный момент сложилась сложная ситуация и Аваков справляется с задачами.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Аваков должен довести до конца дела, которые начал, в частности дело об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

"Он начал это дело и он должен довести его до конца. Это его ответственность", - подчеркнул Зеленский.

11:39 Зеленский о Нефедове: "Нормальный человек Макс. Но на таможне берут взятки. Я хочу, чтобы Макс вернулся. Он может работать и в Офисе президента, и где угодно, где он может показать результат. От красивых людей в красивых костюмах и с образованием... этим нельзя наполнить бюджет", - сказал президент.

11:38 Зеленский про людей Януковича: У нас не все люди, которые жили во времена Януковича, являются людьми Януковича", - Зе отвечает на вопрос о якобы засилье людей из прошлой власти в нынешней.

11:33 Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будут расследовать", - сказал он.

По его словам, правоохранительные органы должны установить была ли в этих разговорах государственная измена или нет.

"Это только первый звоночек (этой команды)", - прокомментировал Зеленский записи Деркача.

Также он отметил, что очевидно команду Порошенко ждут множество приговоров.

11:32 Некоторым формат пресс-конференции президента напомнил свадьбу.

11:31 Президент Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состоятся после спада эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате", - сказал он.

Зеленский напомнил, что благодаря встречам в "нормандском формате" состоялось 3 обмена пленными, вследствие которых в Украину вернулись 135 человек.

"Сейчас говорим уже с Российской Федерацией о возможном обмене после Covid. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, не обращая внимания на Covid об этом говорили, - о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма. Поэтому есть результат, он состоит из человеческих жизней", - добавил он.

Также Зеленский напомнил, что был обновлен состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

"Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями ДНР/ЛНР и которые находятся уже 6 лет на этих заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находится, что там могут находится представители оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины", - сказал Президент.

Также Зеленский заявил, что не исключает другие способы возвращения людей и территорий.

11:30 "Я не диктатор", - Зеленский про журналиста Михаила Ткача, который по словам президента, ездит в его кортеже.

11:26 Президент Владимир Зеленский отмечает, что только 6 областей готовы к возобновлению межобластного транспортного сообщения, в связи с чем его возобновление пока невозможно.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании правительства (будет принято решение), с 22 мая заработает транспорт городской и пригородный, между областями мы пока не может обеспечить транспорт, потому что у нас только 6 областей готовы к этому, только в 6 областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение заболеваемости", - сказал он.

11:25 Зеленский про "пленки Деркача"

"Действия Порошенко могут быть квалифицированы как госизмена, но это вопрос к правоохранительным органам". Так Зеленский ответил на вопрос знает ли он об опубликованном телефонном разговоре Порошенко и вице-президента США Байдена когда они были при власти.

11:20 Журналист Василий Голованов спросил Зеленского почему он не стал приговором для Порошенко, как обещал.

"Я уверен, что все еще впереди. Это ж приговор суда должен быть, а не мой", - ответил президент.

11:16 Зеленского спросили почему не наступил мир, ведь он обещал, что для этого надо лишь перестать стрелять.

"Это сложный процесс - прекратить стрелять. У нас очень сильная армия. Но мы не провоцируем. Первыми стрелять мы не будем. И если та сторона перестала б стрелять - то все б закончилось. Но боевики не знают там, что с ними будет дальше, если они перестанут стрелять. Вы знаете какая у них ситуация с вирусом? Они хоронят людей без закона. У них нет средств защиты. Мы им предлагали гуматитарную помощь, а они не берут. Они взяли гуманитарную помощь от Красного креста, о которой я договорился. Мы даем туда воду, хотя они много лет за нее не платят", - сказал Зеленский.

Зеленский говорит, что Кучма принимает участие в минском процессе. Срочно собирают заседание группы.

11:15 "Нам сложно найти министра культуры и министра образования. Кого б не назначили, на следующий день СМИ говорят, что это человек Ахметова", - сказал Зеленский.

11.00 "Ни одного кума или военного друга я не назначил", - сказал Зеленский отвечая на вопрос почему во власти так много друзей Зеленского.

"Ермак не имеет опыта как продюссер. Он всегда был юристом. И имеет нужное для главы офиса образование - международное право. Ермак не мой кум. Он мой доверенный человек. Я яму доверяю. Я не понимаю о каких кумах идет речь", - говорит Зеленский

Журналистов на пресс-конференции не много

10:55 Пока все вопросы для Зеленского простые. Он рассказывает о своих достижениях.

Президент обещает построить 25 новых спорткомплексов и назвать их в честь современных украинских спортсменов. "Надо найти три миллиарда долларов на все мосты нашей страны. До конца своей каденции я дострою все государственные дороги". А местные дороги - после местных выборов," - сказал Зеленский.

10:54 Зеленский ожидает завершения выплат 300%-й надбавки к зарплатам за март задействованным в борьбе с коронавирусом медикам до 25 мая

Президент Владимир ожидает завершения до 25 мая выплат 300%-й надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что по имеющейся у него информации, по состоянию на 18 мая завершили выплаты за март 15 областей.

"На этой неделе, думаю, увеличится количество областей... Думаю, мы дойдем до конца, и во всех областях медики, которые борются с COVID-19, получат 300%", - сказал он.

Президент назвал выплату повышенных зарплат медикам приоритетным вопросом.

10:50 Здесь можно смотреть онлайн видео трансляцию пресс-конференции Зеленского.

Ровно год назад в этот день в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он дает пресс-конференцию в Мариинском парке ограниченному количеству журналистов.

10:40 Во время начала пресс-конференции моросил небольшой весенний дождь.

Пресс-конференция Зеленского под дождем

10:40 Зеленский уверен в подписании новой программы с МВФ в мае

Президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Об этом он сообщил в ходе годовой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие перед подписанием меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Банковский закон ко мне дойдет завтра или послезавтра, может даже сегодня", - сказал Президент.

Принятие данного закона было последним условием для подписания новой программы сотрудничества с МВФ.

10:35 Зеленский вышел в прессе с небольшим опозданием

Первый вопрос был о карантине и коронавирусе.

10:34 Идею пригласить жуналистов на лоужайку Зеленский позаимствовал у президента США

Пресс-конференция Трампа

10:33 Репортеры массово жалуются на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Президента Владимира Зеленского. В частности, получила отказ редакция портала "Фокус ".

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции Президента Украины, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать Вам в аккредитации", - говорится в письме Офиса президента, полученном редакцией.

Аналогичные письма получили многие украинские издания.

Так, отказ в аккредитации получили "Бабель", "Буквы", "Главком", The ukrainian week, Delo, "Тиждень", белорусская редакция "Радио свобода" (украинская редакция аккредитацию получила), Шустер Live.

Сначала получил отказ и 5 канал, но потом сотрудников телеканала все-таки аккредитовали.

Также не пустили на пресс-конференцию журналистку Янину Соколову, Михаила Ткача ("Схемы"), Сергея Гришина ("Ісландія"), Романа Скрипина (skrypin.ua).

В то же время аккредитацию получили сотрудники Шарий.нет, о чем сообщила в Facebook Ольга Шарий.

Редакция информационного агентства Українські новини аккредитацию на данное мероприятие получила и будет вести онлайнтрасляцию с места события.

10:21 Перед пресс-конференцией Зеленского журналистам выдают перчатки и обрабатывают руки антисептиком. Об этом информирует портал strana.ua. По состоянию на 09:30 журналистов начали запускать на территорию Мариинского дворца, где в это время оборудуют специальную площадку - для проведения пресс-конференции на улице. Чтобы попасть к ней, необходимо пройти два кордона. Кроме того, как сообщают репортеры, возле Мариинского дворца оборудована зона фуршета.

10:11 Как и информировали в соцсетях наконуне пресс-конференции Владимира Зеленского, активисты по делу Гандзюк пришли с пикетом перед началом этого мероприятия и призвали репортеров задавать Президенту вопросы по ходу данного расследования. Пикетчики развернули транспаранты в Мариинском парке и заявляют, что Глава государства в своей предвыборной программе обещал, что все причастные к этому убийству будут наказаны.

09:59 Тем временем, вероятную проблему для полноценного проведения пресс-конференции Владимира Зеленского может создать ... погода. С самого утра, небо над Киевом в густых облаках. На данный момент вероятность осадков сосатвляет 20%.

9:33 Подготовка в пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского продолжается. Как информирует на персональной странице в социальной сети Facebook журналист Юлия Мак Гаффи, организаторы этого действа, добавляют к его обустройству все больше "оригинальных" моментов.

"В Мариинке подстригли траву - будто к пресс-конференции Зеленского, позавчера была почти по пояс)) Весь "задник" Мариинского дворца оцеплен по периметру, но по аллее с видом на стадион "Динамо" пройти можно. Нас с Цилей вежливо, но настоятельно сотрудники соответствующих органов попросили не ходить там, где мы ходим у Мариинского дворца - чтобы не мешать работе, так сказать. Я не ищу зрады - просто рассказываю:э. кстати, в той части, в которой гулять можно - трава на месте!!!", - отметила в своей заметке репортер.

8:59 В киевском Мариинском парке, где и должна состояться сегодняшняя пресс-конференция Владимира Зеленского, полным ходом идет подготовка к данному мероприятию. По информации портала "ДС" осветители выстраивают свет, сотрудники коммунальных служб убирают территорию, а полиция следит за порядком.

На территорию Мариинского парка пока никого не пускают. Также видно, что в парке установлены декорации, в том числе две буквы "Зе!". Примечательно, что они белого, а не зеленого цвета.

8:50 в Офисе Президента пообещали отвечать на все вопросы репортеров. По крайней мере, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что для главы государства накануне сегодняшней пресс-конференции, не готовили "темников". "Не сомневаюсь, что завтра (пост из соцсети Facebook 19.05.2000) станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили. Как показал рекордный пресс-марафон, шестой Президент Украины готов отвечать на все вопросы даже в течение 14 часов.", - заявила Мендель в заметке на персональной странице в социальной сети.

8:41 Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на своей персональной странице в социальной сети Facebook попросила прощение у журналистов, что и как в прошліій раз, не удалось удовлетворить все заявки представителей СМИ на участие в пресс-конференции.

"Безусловно, годовая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского - важное событие. К сожалению, по-прежнему аккредитовать всех не получилось", - констатировала Мендель.

7:49 Зеленский за год президентства потерял 34% своего рейтинга. Победил он тогда с результатом 73%, сейчас его рейтинг составляет 39%. Но это все равно хороший результат.

7:35 Ряду известных журналистов отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Удобный карантин? Что тут скажешь.

7:28 Пресс-конференция начнется в 10:30. Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета Министров. В связи с карантином количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.

В Офисе президента просили от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.

Как сообщали Українськi Новини, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.

Тем временем, высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала".

К 100 дням президентства Владимир Зеленский также вместо традиционной пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в виде программы "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского".