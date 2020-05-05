Фильм о годе президентства Зеленского Офис в этот раз снял без привлечения "Квартала 95"

После того, как фильм о 100 днях президентства Зеленского снял Квартал 95 за свои деньги якобы по своей инициативе, фильм о годе президентства Владимира Зеленского снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

"Производством фильма "Год президента Зеленского" занимался директорат информационной политики Офиса Президента Украины", – ответил он на вопрос о том, кто, по чьей инициативе и на каких условиях производил ленту.

Соответственно, Офис оставил без ответа вопрос о том, сколько стоило и из каких источников было оплачено производство фильма.

"Фильм был предложен к показу украинским телеканалам на бесплатной основе, как и все информационные, фото- и видеоматериалы относительно деятельности главы государства", – сообщил Офис.

Почти часовой фильм состоит из ответов Зеленского интервьюеру, который не показан, на вопросы, которые не озвучены, а также из нарезки со старых выступлений Зеленского и новостей на телеканалах.

В ходе "интервью" Зеленский пожаловался, что стал менее доверчивым и потратил время на людей.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве.

Помимо этого Зеленский рассказал, что мечтает о государственной авиакомпании и готов дать на нее деньги.

Как сообщали Українськi Новини, ко 100 дням президентсва Зеленский дал интервью своему "премьер-министру" из сериала "Слуга народа" вместо обещанной СМИ пресс-конференции.

Через два месяца все-таки Зеленский дал пресс-конференцию журналистам. Тогда Зеленский побил мировой рекорд по продолжительности общения со СМИ.

После этого неоднократно Зеленский записывал "интервью" в своей Tesla, отвечая на вопросы тайного интервьюера.