Зеленскому не хватит каденции на выполнение обещаний и он подумает над еще одним сроком

Зеленский считает, что одной президентской каденции ему может не хватить, чтобы выполнить данные обещания и подумает о возможности баллотироваться на второй срок.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Сначала Президента спросили, хватит ли ему одного срока, чтобы выполнить все обещанное, после чего сразу же задали ряд других вопросов.

Зеленский ответил на все вопросы, кроме первого.

Когда он завершил ответ и пресс-секретарь Президента Юлия Мендель передавала вопрос другому журналисту, из зала уточнили, хватит ли Зеленскому одной каденции без конкретизации, что на выполнение обещаний.

"Я не знаю, честно, говоря. Искренне (сказать)? Думаю, нет", - ответил он.

Через несколько вопросов у Зеленского вновь уточнили, собирается ли он баллотироваться на второй срок.

"Сейчас будет страшно моей семье. Давайте не дискутировать на эту тему", - сказал он.

На еще одно уточнение о том, определился ли он о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, Зеленский ответил: "Я подумаю".

После ремарки о том, что обещание баллотироваться исключительно на 5 лет зафиксировано в предвыборной программе Зеленского, он сказал, что сделает так, как скажет народ и если народ захочет од на срок, то будет один.

"Любой Президент, у которого 10-15% в начале предвыборной кампании, не имеет права идти в Президенты. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, но если будет большая поддержка народа Украины я смогу об этом думать", - ответил он.

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Как сообщали Українськi Новини, Зеленский проводит конференцию с ограниченным количеством СМИ.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.