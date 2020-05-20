подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 13:00 445
Президент 2020-05-20T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленскому не хватит каденции на выполнение обещаний и он подумает над еще одним сроком

Зеленскому не хватит каденции на выполнение обещаний и он подумает над еще одним сроком

Анна Рудык
Президент, Президент Украины, кандидат в президенты Украины, Владимир Зеленский

Зеленский считает, что одной президентской каденции ему может не хватить, чтобы выполнить данные обещания и подумает о возможности баллотироваться на второй срок.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Сначала Президента спросили, хватит ли ему одного срока, чтобы выполнить все обещанное, после чего сразу же задали ряд других вопросов.

Зеленский ответил на все вопросы, кроме первого.

Когда он завершил ответ и пресс-секретарь Президента Юлия Мендель передавала вопрос другому журналисту, из зала уточнили, хватит ли Зеленскому одной каденции без конкретизации, что на выполнение обещаний.

"Я не знаю, честно, говоря. Искренне (сказать)? Думаю, нет", - ответил он.

Через несколько вопросов у Зеленского вновь уточнили, собирается ли он баллотироваться на второй срок.

"Сейчас будет страшно моей семье. Давайте не дискутировать на эту тему", - сказал он.

На еще одно уточнение о том, определился ли он о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, Зеленский ответил: "Я подумаю".

После ремарки о том, что обещание баллотироваться исключительно на 5 лет зафиксировано в предвыборной программе Зеленского, он сказал, что сделает так, как скажет народ и если народ захочет од на срок, то будет один.

"Любой Президент, у которого 10-15% в начале предвыборной кампании, не имеет права идти в Президенты. Потому что это значит, что общество его не поддерживает. Я иду на один срок, но если будет большая поддержка народа Украины я смогу об этом думать", - ответил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский проводит конференцию с ограниченным количеством СМИ. 

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Больше новостей о: Президент Президент Украины кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что хочет запомнится как человек...
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состояла...
"Не сориентировался, - Зеленский объяснил демонстр...
Зеленский про второй срок, Авакова, Баканова, приг...
Зеленский за пересмотр языковых квот на телевидении
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Новости
Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня 14:59
ВАКС отменил незаконное решение суда в деле экс-министра Клименко из-за отсутствия доказательств его международного розыска 14:49
Главный итог года президенства Зеленского – обман избирателей 14:49
Юлия Мендель
Мендель рассказал, по какому принципу отбирали СМИ на пресс-конференцию Зеленского 14:48
Зеленский заявил, что знает, кто причастен к "пленкам Ермака" 14:46
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
Межобластной транспорт готов к запуску в 6 областях, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok