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20 мая 2020, среда, 10:50 371
Президент 2020-05-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Киеве началась пресс-конференция Зеленского. Видеотрансляция

В Киеве началась пресс-конференция Зеленского. Видеотрансляция

Ярина Вацяк
Онлайн-трансляция, Пресс-конференция Президента, Владимир Зеленский, видеотрансляция

В Киеве в Мариинском парке сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации.

Пресс-конференция будет проходить под открытым небом.  

Перед мероприятием на сцене, установленной для Зеленского, стоит столик, за ним флаг Украины и инсталляция с надписью "Зе!".

Для СМИ во дворике стоит около 70 стульев и установлено место для операторов.

Кроме того, ранее журналисты начали массово жаловаться на отказ в аккредитации, который аргументировали ограничениями из-за коронавируса.  

Как сообщали Українські Новини, к годовщине второго тура выборов Офис Президента снял фильм о годе президентства Зеленского, а сам Зеленский в первую годовщину своей инаугурации решил провести пресс-конференцию для СМИ, которая стартовала сегодня в 10:30.

В июле 2019 года ряд журналистов не пустили на пресс-конференцию Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.

После чего, в октябре, Зеленский решил провести пресс-марафон. Журналисты начали активно обсуждать формат в соцсетях, задаваясь вопросом о том, почему не провести обычную пресс-конференцию.

Тогда также не все медиа смогли получить аккредитацию для участия в пресс-марафоне Зеленского.

 

 

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