подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 февраля 2020, пятница, 12:27 173 Документ
Силовые структуры 2020-02-28T13:35:54+02:00
Українські Новини
Нацполиция засекретила информацию о расследовании убийства Шеремета

Нацполиция засекретила информацию о расследовании убийства Шеремета

Таня Войтюк
СБУ, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Андрей Антоненко, Кузьменко Юлия, Яна Дугарь, дело Шеремета
Дело Шеремета засекретили. Фото:ipress.ua
Дело Шеремета засекретили. Фото:ipress.ua

Национальная полиция засекретила информацию о расследовании уголовного производство об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"В ходе досудебного расследования с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушения, был привлечен к ответственности в меру своей вины, проводятся необходимые следственно-розыскные действия", - сказано в нем.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, по его результатам будет принято решения в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.

Также указано, что ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за разглашение данных досудебного расследования, поэтому более подробные сведения об указанном деле предоставить невозможно.

Агентство в свою очередь обращалось в полицию с вопросом, проверяет ли следствие возможную причастность сотрудников Службы безопасности Украины к убийству журналиста.

В частности проверяется ли возможная причастность сотрудника Департамента контрразведки Службы безопасности Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве Шеремета.

Также "Українські Новини" интересовались, была ли назначена экспертиза измерения роста подозреваемых в убийстве журналиста - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь - и будут ли приобщены к материалам дела выводы фототехнической экспертизы роста людей, зафиксированных камерами наблюдения, с места преступления от 25 августа 2016 года.

Ответ на запрос Українських НовинОтвет на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Меры пресечения Антоненко и Дугарь были продлены до 4 апреля, Кузьменко - до 3 апреля.

Кроме того, суд продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета до 12 апреля.

Больше новостей о: СБУ Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Убийство Шеремета Андрей Антоненко Кузьменко Юлия Яна Дугарь дело Шеремета

Суд признал незаконным обыск в доме журналиста "1+...
Дело Шеремета: суд оставил в силе арест подозревае...
Зеленский не знает, причастна ли СБУ к делу об уби...
Сроки досудебного расследования дела Шеремета прод...
Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол
В Киеве выбрали больницы, которые примут людей с подозрением на коронавирус
Новости
В Киеве проходят учения по подготовке к коронавирусу
В Александровскую больницу доставили "больного" коронавирусом: врачи проводят учения 13:55
Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол 13:32
Возможного организатора схемы продаж ворованных в ЕС элитных авто арестовали, но с правом внести залог 13:27
В Киеве выбрали больницы, которые примут людей с подозрением на коронавирус 13:19 Список
Волонтеры вместе с МВД запустили полицейское приложение 13:15
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
Нацполиция засекретила информацию о расследовании убийства Шеремета
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok