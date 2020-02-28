Нацполиция засекретила информацию о расследовании убийства Шеремета

Национальная полиция засекретила информацию о расследовании уголовного производство об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"В ходе досудебного расследования с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушения, был привлечен к ответственности в меру своей вины, проводятся необходимые следственно-розыскные действия", - сказано в нем.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, по его результатам будет принято решения в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом.

Также указано, что ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за разглашение данных досудебного расследования, поэтому более подробные сведения об указанном деле предоставить невозможно.

Агентство в свою очередь обращалось в полицию с вопросом, проверяет ли следствие возможную причастность сотрудников Службы безопасности Украины к убийству журналиста.

В частности проверяется ли возможная причастность сотрудника Департамента контрразведки Службы безопасности Андрея Омельченко к сокрытию фактов об убийстве Шеремета.

Также "Українські Новини" интересовались, была ли назначена экспертиза измерения роста подозреваемых в убийстве журналиста - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь - и будут ли приобщены к материалам дела выводы фототехнической экспертизы роста людей, зафиксированных камерами наблюдения, с места преступления от 25 августа 2016 года.

Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Меры пресечения Антоненко и Дугарь были продлены до 4 апреля, Кузьменко - до 3 апреля.

Кроме того, суд продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета до 12 апреля.