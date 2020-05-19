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19 травня 2020, вівторок, 21:01 5
Президент 2020-05-19T22:00:02+03:00
Українські Новини
У день інавгурації Зеленський дасть пресконференцію в Маріїнському парку

У день інавгурації Зеленський дасть пресконференцію в Маріїнському парку

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, прес-конференція, Маріїнський парк, інавгурація Зеленського, прес-конференція Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Завтра, 20 травня, відбудеться пресконференція Володимира Зеленського. Рівно рік тому в цей день у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського.

Новообраний Президент склав присягу українському народу пыд час урочистого засідання Верховної Ради.

Пресконференція Зеленського 19 травня відбудеться о 10:30. Вхід через Маріїнський парк з боку Кабінету Міністрів.

У зв'язку з карантинними заходами, впровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою.

В Офісі президента просили від одного ЗМІ акредитувати одного журналіста, а також одного фотографа або відеооператора.

Пресконференція транслюватиметься онлайн в соцмережах на офіційних сторінках Офісу Президента.

Як повідомляли Українські Новини, фільм про рік президентства зняв сам Офіс Президента без залучення комерційних студій.

Тим часом, високі посади у владі отримали більш як 30 працівників "95 кварталу".

До 100 дныв президентства Володимир Зеленський також замість традиційної пресконференції дав інтерв'ю, яке вийшло на телеканалі "1+1" у вигляді програми "100 днів Президента України Володимира Зеленського".

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