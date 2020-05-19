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19 мая 2020, вторник, 21:01 82
Президент 2020-05-19T21:30:13+03:00
Українські Новини
В день инаугурации Зеленский даст пресс-конференцию в Мариинском парке

В день инаугурации Зеленский даст пресс-конференцию в Мариинском парке

Ярина Вацяк
Пресс-конференция, Пресс-конференция Президента, Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Завтра, 20 мая, состоится пресс-конференция Владимира Зеленского, на которую будут пускать ограниченное количество представителей СМИ. Ровно год назад в этот день в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Новоизбранный Президент принял присягу украинскому народу в ходе торжественного заседания Верховной Рады.

Пресс-конференция Зеленского 19 мая состоится в 10:30. Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета Министров.

В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.

В Офисе президента просили от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.

Как сообщали Українськi Новини, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.

Тем временем, высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала".

К 100 дням президентства Владимир Зеленский также вместо традиционной пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в виде программы "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского".

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