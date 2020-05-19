Пресс-конференция Зеленского в Мариинском парке. Текстовый онлайн

Ровно год назад в этот день в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он дает пресс-конференцию в Мариинском парке ограниченному количеству журналистов.

7:49 Зеленский за год президентства потерял 34% своего рейтинга. Победил он тогда с результатом 73%, сейчас его рейтинг составляет 39%. Но это все равно хороший результат.

7:35 Ряду известных журналистов отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Удобный карантин? Что тут скажешь.

7:28 Пресс-конференция начнется в 10:30. Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета Министров. В связи с карантином количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.

В Офисе президента просили от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.

Как сообщали Українськi Новини, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.

Тем временем, высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала".

К 100 дням президентства Владимир Зеленский также вместо традиционной пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в виде программы "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского".