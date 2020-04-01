Земля стала товаром. Буффонада власти "чтобы вирус не догадался"

Земля в Украине официально стала товаром. За такое решение в ночь с 30 на 31 марта проголосовала Верховная Рада. Для принятия уже многие годы ожидаемого закона пришлось оперативно убрать из него некоторые наиболее скандальные нормы. Так, мораторий на продажу земли будет снят лишь через год - с 1 июля 2021 года. При этом, до 2024 года каждый гражданин сможет приобрести не более 100 га земли сельхозназначения (на юридические лица и иностранцев это право не распространяется). Лишь с 2024 года рынок земли сможет стать полноценным.



Сторонники и противники закона продолжают ломать копья, больше напирая на идеологические, а не экономические стороны закона. Бесспорной остается лишь совсем уж невзрачная процедура принятия судьбоносного закона. В лучших традициях "кулуарного проталкивания": далеко за полночь, в масках, "союзом ужа с ежом". Для его принятия пришлось объединиться совсем уж несовместимым союзникам: по предвыборным обещаниям одних другие должны давно "греть нары" за преступления времен их правления. С полным списком проголосовавших можно ознакомиться здесь. При этом, в действительности принимать на внеочередном заседании те законопроекты, которые в это же время рассматриваются в обычном порядке, прямо запрещено регламентом. Что уже послужило причиной для подачи нескольких проектов постановлений об отмене результатов, и формально заблокировало подписание закона Зеленским. Прислушается ли к этим аргументам "новое большинство". Пока здесь предпочитают посылать "недовольных" в Конституционный суд. Что в нынешних политических реалиях равносильно "к черту на Кулички".



Земельный закон стал одним из нескольких документов, призванных разблокировать финансирование Украины МВФ. В той же обойме принятый законопроект о невозврате прежним владельцам банков, "национализация" которых признана судами незаконной – в народе называемый "антиКоломойским". Не известно, подпишет ли президент эти законы и произведут ли они впечатление на МВФ. Но Украина намерения подкрепила делами, и уже вернула во вторник МВФ 410 млн долл (11,5 млрд грн) прежних долгов.



Фоном всех событий остается коронавирус, наперегонки с которым украинцы бегут очень резво, но в разные стороны. Пока в одном ведомстве борьба крепчает, в других местах организовывают "проходные дворы". И такая буффонада уже стала обычной картиной. Так, в самый разгар кампании глава правительства неожиданно сознался, что единой программы этой самой кампании у правительства пока даже нет. В Кабмине еще выбирают между "мягким" и "жестким" сценариями. Сам премьер считает, что Украина не сможет "не работать полгода", и выступает за послабление карантина. Ему прямо или через "своих" оппонируют киевский мер Кличко и министр Аваков. Последний из них стал образом политики "усиления карантинных мер" до образцов единого лагерного барака времен здорового социализма. Не отстает от них президент Зеленский, который во вторник буквально заявил: "правительство таки разработало протокол захоронения умерших от коронавируса и скоро даже о нем расскажет". Что делать с умирающими пока не придет это самое "скоро", президент не уточнил.



Минздрав разрешил на карантине работу рынков с некоторыми ограничениями. Ну не могут люди пережить карантин без элементарной еды! На местах эту самую работу активно и громко запрещают: нечего здоровым собираться в группки даже на рынках, вдруг встретят кого больного! А Кабмин принимает решение, которое позволяет посещать еще работающие магазины и аптеки … больным коронавирусом. Драматургия, актерский блеск, не хватает только бутафорского вируса.



На этом фоне особняком стоит решение начать с понедельника 6 апреля общие телеуроки для всех школьников страны. После трех недель самолечения, простите, самоучения. Вспоминается анекдот про "робота-парикмахера", когда "головы у всех разные только до первого раза". Школы-то у нас тоже разные. Хочется верить, что Минобразования таки удастся найти 40 талантливых учителей, которые не "грохнут" уровень учеников до уровня также утвержденных Минобразования современных школьных учебников. В которые и в провинциальных-то школах заглядывают с опаской, а в преуспевающих и специализированных учебных заведениях при их упоминании просто плюются. Иначе вытягивать школьников с "уровня одинаковых голов" в "летние месяцы после карантина" может оказаться тяжеловато.



Между тем, по состоянию на вторник в Украине уже подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек. Только в Киеве – 107 зараженных, в том числе – из состава медработников. При этом, количество прибывающих из "зон риска" остается огромным. Только за сутки Украина смогла эвакуировать из-за рубежа 4,8 тысяч наших сограждан. С опозданием, но принято решение не только проверять их по возвращению, но и делать им ПЦР-тесты на 5-тый день после прибытия. Но как это обеспечить? У нас не то что "штурмом проходят" границы. Даже помещаемые на обсервацию оттуда просто сбегают. Как произошло с закрытыми в киевском отеле "Казацкий". И расследовать эти "побеги" полиция "любителя жесткого карантина" Авакова не намерена.



Из позитива – Антимонопольный комитет пообещал снижение стоимости бензина и дизтоплива. Правда, как оказалось на поверку, обещание это базируется не на глубоком анализе рыночных тенденций, а на планах вновь "собрать поговорить" владельцев АЗС, чтобы "разъяснить им ситуацию", что при снижении оптовых цен надо бы снизить и розничные. Результаты таких бесед тоже давно всем известны.



Наконец, по мнению синоптиков, мы проходим последнюю волну холода. После которой уже к концу недели установятся теплые деньки.

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