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01 апреля 2020, среда, 06:50 182 Новости дня
Политика 2020-04-01T06:50:01+03:00
Українські Новини
Земля стала товаром. Буффонада власти "чтобы вирус не догадался"

Земля стала товаром. Буффонада власти "чтобы вирус не догадался"

Александр Хорольский
Земельная реформа, Коронавирус, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Главное за день

Земля в Украине официально стала товаром. За такое решение в ночь с 30 на 31 марта проголосовала Верховная Рада. Для принятия уже многие годы ожидаемого закона пришлось оперативно убрать из него некоторые наиболее скандальные нормы. Так, мораторий на продажу земли будет снят лишь через год - с 1 июля 2021 года. При этом, до 2024 года каждый гражданин сможет приобрести не более 100 га земли сельхозназначения (на юридические лица и иностранцев это право не распространяется). Лишь с 2024 года рынок земли сможет стать полноценным.

 
Сторонники и противники закона продолжают ломать копья, больше напирая на идеологические, а не экономические стороны закона. Бесспорной остается лишь совсем уж невзрачная процедура принятия судьбоносного закона. В лучших традициях "кулуарного проталкивания": далеко за полночь, в масках, "союзом ужа с ежом". Для его принятия пришлось объединиться совсем уж несовместимым союзникам: по предвыборным обещаниям одних другие должны давно "греть нары" за преступления времен их правления. С полным списком проголосовавших можно ознакомиться здесь. При этом, в действительности принимать на внеочередном заседании те законопроекты, которые в это же время рассматриваются в обычном порядке, прямо запрещено регламентом. Что уже послужило причиной для подачи нескольких проектов постановлений об отмене результатов, и формально заблокировало подписание закона Зеленским. Прислушается ли к этим аргументам "новое большинство". Пока здесь предпочитают посылать "недовольных" в Конституционный суд. Что в нынешних политических реалиях равносильно "к черту на Кулички".
 
Земельный закон стал одним из нескольких документов, призванных разблокировать финансирование Украины МВФ. В той же обойме принятый законопроект о невозврате прежним владельцам банков, "национализация" которых признана судами незаконной – в народе называемый "антиКоломойским". Не известно, подпишет ли президент эти законы и произведут ли они впечатление на МВФ. Но Украина намерения подкрепила делами, и уже вернула во вторник МВФ 410 млн долл (11,5 млрд грн) прежних долгов.
 
Фоном всех событий остается коронавирус, наперегонки с которым украинцы бегут очень резво, но в разные стороны. Пока в одном ведомстве борьба крепчает, в других местах организовывают "проходные дворы". И такая буффонада уже стала обычной картиной. Так, в самый разгар кампании глава правительства неожиданно сознался, что единой программы этой самой кампании у правительства пока даже нет. В Кабмине еще выбирают между "мягким" и "жестким" сценариями. Сам премьер считает, что Украина не сможет "не работать полгода", и выступает за послабление карантина. Ему прямо или через "своих" оппонируют киевский мер Кличко и министр Аваков. Последний из них стал образом политики "усиления карантинных мер" до образцов единого лагерного барака времен здорового социализма. Не отстает от них президент Зеленский, который во вторник буквально заявил: "правительство таки разработало протокол захоронения умерших от коронавируса и скоро даже о нем расскажет". Что делать с умирающими пока не придет это самое "скоро", президент не уточнил.

Минздрав разрешил на карантине работу рынков с некоторыми ограничениями. Ну не могут люди пережить карантин без элементарной еды! На местах эту самую работу активно и громко запрещают: нечего здоровым собираться в группки даже на рынках, вдруг встретят кого больного! А Кабмин принимает решение, которое позволяет посещать еще работающие магазины и аптеки … больным коронавирусом. Драматургия, актерский блеск, не хватает только бутафорского вируса.
 
На этом фоне особняком стоит решение начать с понедельника 6 апреля общие телеуроки для всех школьников страны. После трех недель самолечения, простите, самоучения. Вспоминается анекдот про "робота-парикмахера", когда "головы у всех разные только до первого раза". Школы-то у нас тоже разные. Хочется верить, что Минобразования таки удастся найти 40 талантливых учителей, которые не "грохнут" уровень учеников до уровня также утвержденных Минобразования современных школьных учебников. В которые и в провинциальных-то школах заглядывают с опаской, а в преуспевающих и специализированных учебных заведениях при их упоминании просто плюются. Иначе вытягивать школьников с "уровня одинаковых голов" в "летние месяцы после карантина" может оказаться тяжеловато.
 
Между тем, по состоянию на вторник в Украине уже подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек. Только в Киеве – 107 зараженных, в том числе – из состава медработников. При этом, количество прибывающих из "зон риска" остается огромным. Только за сутки Украина смогла эвакуировать из-за рубежа 4,8 тысяч наших сограждан. С опозданием, но принято решение не только проверять их по возвращению, но и делать им ПЦР-тесты на 5-тый день после прибытия. Но как это обеспечить? У нас не то что "штурмом проходят" границы. Даже помещаемые на обсервацию оттуда просто сбегают. Как произошло с закрытыми в киевском отеле "Казацкий". И расследовать эти "побеги" полиция "любителя жесткого карантина" Авакова не намерена.
 
Из позитива – Антимонопольный комитет пообещал снижение стоимости бензина и дизтоплива. Правда, как оказалось на поверку, обещание это базируется не на глубоком анализе рыночных тенденций, а на планах вновь "собрать поговорить" владельцев АЗС, чтобы "разъяснить им ситуацию", что при снижении оптовых цен надо бы снизить и розничные. Результаты таких бесед тоже давно всем известны.
 
Наконец, по мнению синоптиков, мы проходим последнюю волну холода. После которой уже к концу недели установятся теплые деньки.

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