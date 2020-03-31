Украина не может не работать полгода. Шмыгаль заявил о возможном послаблении карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который завил, что изменения в госбюджет будут доработаны через неделю, утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны. Об этом Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV "Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване", сказал премьер-министр. Шмыгаль подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, по его словам, после Пасхальных праздников будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина с учитом динамики распространения заболевания. Как сообщали Українські Новини, Рада приняла закон о дистанционной работе. Также Рада разрешила не платить за аренду на время карантина. Кроме того, Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.