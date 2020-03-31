Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве.



Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.



Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.



Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.



Ранее скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой.

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

Также прилетевшие в Борисполь украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации.