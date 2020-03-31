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31 марта 2020, вторник, 10:46 4604
Общество 2020-03-31T10:47:50+03:00
Українські Новини
Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию

Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию

Валерия Драгомирова
Киев, Побег, обсервация, Отель Казацкий
Готель
Готель "Козацький". Фото: Booking

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве.

Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.

Полиция намерена привлечь сбежавших из обсервации к административной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.

Ранее скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой. 

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

Также прилетевшие в Борисполь украинцы отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации.

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Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию
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