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31 марта 2020, вторник, 10:01 824 Инфографика
Медицина 2020-03-31T10:41:52+03:00
Українські Новини
В Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек

В Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как с момента начала распространения COVID-19 в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837, за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Статистка по областям выглядит так:

▪️Винницкая область - 36 случаев;

▪️Волынская область - 3 случая;
▪️Днепропетровская область - 9 случаев;
▪️Донецкая область - 6 случаев;
▪️Житомирская область - 5 случаев;
▪️Закарпатская область - 1 случай;
▪️Запорожская область - 13 случаев;
▪️Ивано-Франковская область - 45 случаев;
▪️Кировоградская область - 4 случая;
▪️г.Киев - 107 случаев;
▪️Киевская область - 52 случая;
▪️Львовская область - 6 случаев;
▪️Луганская область - 2 случая;
▪️Одесская область - 11 случаев;
▪️Полтавская область - 1 случай;
▪️Ровенская область - 13 случаев;
▪️Сумская область - 10 случаев;
▪️Тернопольская область - 78 случаев;
▪️Харьковская область - 1 случай;
▪️Херсонская область - 1 случай;
▪️Хмельницкая область - 3 случая;
▪️Черновицкая область - 90 случаев;
▪️Черкасская область - 50 случаев;
▪️Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Напомним, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома

Ранее в Украине одобрили штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".

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В Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек
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