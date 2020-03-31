В Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек

В то время, как с момента начала распространения COVID-19 в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837, за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. Статистка по областям выглядит так: ▪️Винницкая область - 36 случаев;▪️Волынская область - 3 случая;▪️Днепропетровская область - 9 случаев;▪️Донецкая область - 6 случаев;▪️Житомирская область - 5 случаев;▪️Закарпатская область - 1 случай;▪️Запорожская область - 13 случаев;▪️Ивано-Франковская область - 45 случаев;▪️Кировоградская область - 4 случая;▪️г.Киев - 107 случаев;▪️Киевская область - 52 случая;▪️Львовская область - 6 случаев;▪️Луганская область - 2 случая;▪️Одесская область - 11 случаев;▪️Полтавская область - 1 случай;▪️Ровенская область - 13 случаев;▪️Сумская область - 10 случаев;▪️Тернопольская область - 78 случаев;▪️Харьковская область - 1 случай;▪️Херсонская область - 1 случай;▪️Хмельницкая область - 3 случая;▪️Черновицкая область - 90 случаев;▪️Черкасская область - 50 случаев;▪️Черниговская область - 2 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Напомним, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома. Ранее в Украине одобрили штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".