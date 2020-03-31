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31 марта 2020, вторник, 15:39 1879
Общество 2020-03-31T15:40:15+03:00
Українські Новини
С понедельника украинские телеканалы будут транслировать онлайн-уроки для школьников

С понедельника украинские телеканалы будут транслировать онлайн-уроки для школьников

Таня Войтюк
Коронавирус, Телеканалы, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Всеукраинская школа онлайн, Уроки онлайн

В Украине, где подтвердили 549 случаев COVID-19, с 6 апреля на украинских телеканалах стартует проект "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в Facebook.

Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям... 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины", - говорится в сообщении.

Так, ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne
• 7-й класс - ZIK
• 8-й класс - Индиго и УНИАН
• 9-й класс - Рада и UA:Культура
• 10-й класс - UA: Первый
• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Киевский городской совет выделил 894 млн гривен на доплаты столичным медикам.

Тем временем на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.

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