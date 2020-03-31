Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта, передают Українськi Новини.



Согласно документу, смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов.



Количество посетителей рынка унормировано с рассчета 1 человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.



Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.



Также все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.



Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.



Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков в период карантина.



Кроме того, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен.