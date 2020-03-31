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31 марта 2020, вторник, 15:19 4865
Общество 2020-03-31T15:20:46+03:00
Українські Новини
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях

Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях

Валерия Драгомирова
Минздрав, Карантин, Рынки, Коронавирус
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта, передают Українськi Новини.

Согласно документу, смогут работать только те рынки, которые имеют зарегистрированного оператора рынка пищевых продуктов.

Количество посетителей рынка унормировано с рассчета 1 человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Также все продавцы и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков в период карантина.

Кроме того, на карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен. 

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