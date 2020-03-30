Кабинет Министров в ближайшие дни определится с дальнейшим сценарием противодействия коронавирусу: кратковременных и жестких ограничений или мягких с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"Дальше, после Пасхи, стоит вопрос… Не хочется или нельзя сейчас называть какие-то даты. Мы должны понимать, когда мы выйдем на позитивную динамику по заболеваниям. и после этого увидеть, что мы можем делать. Разработано и сейчас мы просчитываем несколько сценариев: сценарий, например, китайский, кратковременного, но очень жесткого ограничения и сценарий более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований (масочный режим, определенные социальные дистанции)", - сказал премьер.

Он отметил, что уже буквально в течение следующих нескольких дней правительство будет представлять и информировать о дальнейших шагах борьбы с коронавирусом.

Шмыгаль сказал, что правительство понимает, что у большинства украинцев нет финансовых запасов и нет возможности 2-3 месяца просто сидеть дома, поэтому люди должны зарабатывать деньги и экономику нужно как можно быстрее запускать.

Он отметил, что первый шаг, который предприняло правительство для поддержки людей, которые остались без заработка, и помощи малому и среднему бизнесу, который из-за карантина вынужден был остановиться, – предусмотрел их поддержку в проекте изменений в государственный бюджет через финансирование из фонда по борьбе с коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.