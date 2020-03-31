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31 марта 2020, вторник, 14:05 1450
Силовые структуры 2020-03-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция не расследует побег из отеля "Козацкий" помещенных на обсервацию людей

Полиция не расследует побег из отеля "Козацкий" помещенных на обсервацию людей

Анна Рудык
Полиция, обсервация, карантин в Украине, Отель Казацкий
Полиция. Фото: 112.ua
Полиция. Фото: 112.ua

Полиция не открывала уголовных производств по факту побега граждан из-под обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-офицер Шевченковского райотдела полиции Киева Анна Зубрева.

"Если бы дело открывали, то эта информация уже была бы на сайте", - сказала она.

По ее словам, пока неизвестно, сколько человек самовольно покинули место обсервации в отеле.

Она отметила, что данная информация устанавливается.

Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы. Место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.

Ранее скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой. 

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.

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