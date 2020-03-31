Полиция не расследует побег из отеля "Козацкий" помещенных на обсервацию людей

Полиция не открывала уголовных производств по факту побега граждан из-под обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-офицер Шевченковского райотдела полиции Киева Анна Зубрева. "Если бы дело открывали, то эта информация уже была бы на сайте", - сказала она. По ее словам, пока неизвестно, сколько человек самовольно покинули место обсервации в отеле. Она отметила, что данная информация устанавливается. Как сообщали Українськi Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы. Место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара. Ранее скорая забрала из отеля "Казацкий" пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой. Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери.