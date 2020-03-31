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31 марта 2020, вторник, 15:59 236
Общество 2020-03-31T17:15:01+03:00
Українські Новини
Всем, кто вернулся из-за границы, будут делать ПЦР-тесты на 5 день

Всем, кто вернулся из-за границы, будут делать ПЦР-тесты на 5 день

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, обсервация, самоизоляция, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

Украинцам, помещенным на обсервацию после возвращения из-за границы, будут проводить тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус на 5-й день после вылета, и в случае отрицательного результата отпустят в самоизоляцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"(На) ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19... дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть при отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - сказано в нем.

В ходе совещания председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко проинформировал, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет, а министр внутренних дел Арсен Аваков - что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 61 учреждение подготовлено для обсервации украинцев, прибывающих из-за границы. Все, кто вернется после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Ранее сообщалось о том, что за прошедшие сутки в Украину вернулись 4,8 тысяч граждан.

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