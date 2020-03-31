подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 марта 2020, вторник, 10:54 312
Финансы 2020-03-31T10:54:09+03:00
Українські Новини
Украина выплатила МВФ $410 млн

Украина выплатила МВФ $410 млн

Сергей Жолобецкий
МВФ, Госдолг, Внешний долг, выплата МВФ, внешние обязательства
Украина выполняет обязательства перед МВФ
Украина выполняет обязательства перед МВФ

В то время как Национальный банк повысил официальный курс гривны, Украина выплатила Международному валютному фонду 409,6 млн долларов по программе расширенного финансирования EFF 13 марта.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"Украина выполняет обязательства по внешним платежам. 13 марта был осуществлен платеж в пользу МВФ на сумму в эквиваленте 409,6 млн долларов", - говорится в нем.

Согласно календарю по выплатам на сайте МВФ, Украина выплатила 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования).

Очередной платеж по обязательствам перед МВФ запланирован на конец апреля и начало мая.

Как сообщали Українські Новини, В текущем году Украина обязана выплатить МВФ 996,102 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляло порядка 1,4 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Больше новостей о: МВФ Госдолг Внешний долг выплата МВФ внешние обязательства

В Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек
Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию
Новости
Сотрудник НАБУ заболел коронавирусом. Но Сытник и его замы не самоизолировались 11:47
США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом 11:45
Федерация регби США объявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса 11:39
В Ощадбанке рассказали, что будет с карточками, срок которых истекает на карантине 11:20
Киев готов размещать эвакуированных на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве 11:14
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Новым Министром здравоохранения станет экс-глава Одесской области Максим Степанов – что о нем известно? 14:38
больше новостей
Количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс. Данные на 31 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok