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31 марта 2020, вторник, 19:39 2006
Кабмин 2020-03-31T19:48:07+03:00
Українські Новини
Кабмин разработал протокол захоронения умерших от коронавируса

Кабмин разработал протокол захоронения умерших от коронавируса

Таня Войтюк
Кабмин, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Кабинет министров Украины, помимо того, что все еще выбирает между сценарием противодействия коронавируса, также разработал протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Офис президента.

При этом отмечается, что в ближайшие дни главы регионом смогут ознакомиться с протоколом лечения больных.

Во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским руководители областных государственных администраций и мэры пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудование для борьбы с коронавирусом и их доставкой. В связи с чем они обратились с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. Поэтому видим, что это (и ситуация. - ред.), Когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украина, чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В правительстве сообщили, что уже разработали протокол захоронения умерших от этой болезни и в ближайшие дни ознакомят регионы с протоколом лечения больных.

Руководители регионов и мэры поблагодарили Офиса Президента за доставку необходимых средств спецзащиты, дезинфекции, а также оборудование, которое уже распределяют между больницами.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам.

Также Кабмин планирует уменьшить расходы на образование.

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