Рада открыла рынок земли с июля 2021

Верховная Рада отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, рассмотрение которого переносили несколько раз и даже обещали "земельную ночь".

За принятие законопроекта №2178-10 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, право на покупку сельхозземель имеют граждане Украины, юрлица Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, территориальные общины и государство.

При этом до 1 января 2024 года граждане Украины могут купить земучасток площадью до 100 га.

В свою очередь в этот период запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юридических лиц земучастков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, кроме перехода к банкам права собственности на земучастки в качестве предмета залога, передачи по наследству, обмена.

После 1 января 2024 года общая площадь земучастков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 тыс. га, в собственности юридического лица (кроме банков) не может превышать общей площади земучастков, которые могут находиться в собственности всех ее участников, но не более 10 тыс. га.

Право собственности на земучастки также могут приобретать банки, но только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога.

При этом такие участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

Иностранцам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юрлицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения, пока иное не решат граждане Украины в ходе референдума.

Однако при любых условиях юрлицам, участниками или конечными бенефициарами которых являются иностранные лица, запрещено приобретать сельхозземли государственной и коммунальной собственности, земучастки, выделенные владельцам земельных паев, и земли, которые расположены ближе 50 км от государственной границы Украины.

Предусматривается запрет на покупку земель для юрлиц, конечными бенефициарами которых являются граждане государства, признанного Украиной агрессором или оккупантом, лица, принадлежащие к террористическим организациям, иностранные государства, а также для юрлиц, у которых невозможно установить бенефициарного собственника или которые зарегистрированы в оффшорных зонах.

Кроме того, запрещено продавать земли государственной и коммунальной собственности.

Расчеты, связанные с уплатой цены земучастков по гражданско-правовым договорам, осуществляются в безналичной форме.

До 1 января 2030 года цена продажи земучастков, выделенных в натуре владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативно-денежной оценки.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября 2019 Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Он предусматривал ограничение покупки земли иностранцами до 2024 года, общую площадь в собственности одного лица до 200 тыс. га, невозможность купить более 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины.

Президент Владимир Зеленский обещал, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.