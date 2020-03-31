В Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось до 107 человек. Об этом во время брифинга сегодня, 31 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что за последние сутки в Киеве 7 новых случаев коронавируса.

"Заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина медицинский работник в возрасте 55 лет", - сказал Кличко.

Также Кличко отметил, что один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо - на самолечении.

Кроме того, экспресс-тестами в Киеве были протестированы 1900 человек, лабораторно обработаны 813 образцов, а не исследованы 218 образцов.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

Ранее Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Также США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.