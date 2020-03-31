АМКУ прогнозируют существенное снижение стоимости бензина и дизтоплива в Украине

В то время как средние цены на топливо на АЗС Украины понизились, Антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

"Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен", - говорится в нем.

Также в АМКУ считают, что запланированная на 31 марта встреча с руководителями ряда сетей автозаправочных станций (АЗС) позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке.

Как сообщали Українські Новини, директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что с 19 по 31 марта цены на бензин и дизельное топливо снизились в среднем на 1-2,5 гривны/литр.

31 марта АМКУ проведет ряд встреч с руководителями сетей АЗС для разъяснения ситуации касательно отсутствия снижения розничных цен на бензин и дизтопливо при снижении оптовых цен.

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