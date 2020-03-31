За прошедшие сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. граждан

В то время, как Украина закрывала границы на въезд и выезд из-за коронавируса с 28 марта, 4,8 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.



Отмечается, что за прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы осуществили 10 тыс. пропускных операций.



Почти половина - около 4,8 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за рубежа.



Указано, что эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками.



Утром вторника, 31 марта, в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов.



Среди украинцев, которые вернулись из-за границы 30 марта, 1,3 тыс. человек прибыли без собственного транспорта.



Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.



Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тыс. человек, в том числе оформлено на выезд 1,3 тыс. иностранцев.



За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,1 тыс. человек.



По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.



Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.



Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.