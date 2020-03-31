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31 марта 2020, вторник, 13:48 529
Силовые структуры 2020-03-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. граждан

За прошедшие сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. граждан

Валерия Драгомирова
Украинцы, Госпогранслужба, Коронавирус
Пункт пропуска на границе. Фото: day.kyiv.ua
Пункт пропуска на границе. Фото: day.kyiv.ua

В то время, как Украина закрывала границы на въезд и выезд из-за коронавируса с 28 марта, 4,8 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что за прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы осуществили 10 тыс. пропускных операций.

Почти половина - около 4,8 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за рубежа.

Указано, что эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками.

Утром вторника, 31 марта, в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов.

Среди украинцев, которые вернулись из-за границы 30 марта, 1,3 тыс. человек прибыли без собственного транспорта.

Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, за прошедшие сутки Украину покинули почти 4 тыс. человек, в том числе оформлено на выезд 1,3 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6,1 тыс. человек.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы. 

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