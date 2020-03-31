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31 марта 2020, вторник, 16:56 631
Общество 2020-03-31T16:56:36+03:00
Українські Новини
Правительство разрешило больным коронавирусом ходить в магазины и аптеки

Правительство разрешило больным коронавирусом ходить в магазины и аптеки

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Зараженные коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Больные коронавирусом, выявленных в Украине которых уже 549, или контактные лица, находящиеся на самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины. Соответствующие изменения в постановление Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (№211) правительство утвердило на правительственном портале.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещение общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра ", - говорится в сообщении Кабмина.

При этом Кабмин не определяет, что именно имеется в виду под неотложным случаем.

Как сообщали Українські Новини, за сутки в Украине зафиксировали 69 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

Ранее Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

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