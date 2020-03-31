Полный список депутатов, которые голосовали за закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

В ночь на вторник, 31 марта, депутаты Верховной Рады приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. За то, чтобы принять этот проект были 259 народных депутатов. Против были 24. Не голосовали 29 депутатов.

Фракция политической партии "Слуга народа" (количество депутатов 248): за - 206; против - 2; воздержались — 2, не голосовали — 3; отсутствуют — 35.

Аллахвердієва І.В. Ананченко М.О. Арахамія Д.Г. Арістов Ю.Ю. Арсенюк О.О. Бабак С.В. Бабій Р.В. Бакумов О.С. Бардіна М.О. Безгін В.Ю. Безугла М.В. Березін М.Ю. Богданець А.В. Богуцька Є.П. Божик В.І. Бондар Г.В. Бондаренко О.В. Борзова І.Н. Брагар Є.В. Буймістер Л.А. Булах Л.В. Бунін С.В. Василевська-Смаглюк О.М. Василів І.В. Васильєв І.С. Васильковський І.І. Веніславський Ф.В. Верещук І.А. Володіна Д.А. Воронов В.А. Воронько О.Є. Гайду О.В. Галайчук В.С. Галушко М.Л. Гевко В.Л. Герасименко І.Л. Герман Д.В. Герус А.М. Гетманцев Д.О. Горенюк О.О. Горобець О.С. Гривко С.Д. Гринчук О.А. Гришина Ю.М. Грищенко Т.М. Грищук Р.П. Гузенко М.В. Гурін Д.О. Дануца О.А. Дирдін М.Є. Діденко Ю.О. Дмитрієва О.О. Дмитрук А.Г. Дубнов А.В. Дунда О.А. Жмеренецький О.С. Жупанин А.В. Заблоцький М.Б. Завітневич О.М. Загоруйко А.Л. Задорожний А.В. Задорожній М.М. Заремський М.В. Захарченко В.В. Здебський Ю.В. Зуб В.О. Зуєв М.С. Іванов В.І. Іонушас С.К. Кабанов О.Є. Кальченко С.В. Камельчук Ю.О. Каптєлов Р.В. Касай Г.О. Качура О.А. Кисилевський Д.Д. Кицак Б.В. Кісєль Ю.Г. Клочко А.А. Коваль О.В. Ковальов А.В. Ковальов О.І. Козак В.В. Колебошин С.В. Колєв О.В. Колісник А.С. Копиленко О.Л. Копитін І.В. Корнієнко О.С. Корявченков Ю.В. Костін А.Є. Костюк Д.С. Костюх А.В. Кравчук Є.М. Красов О.І. Крейденко В.В. Криворучкіна О.В. Кривошеєв І.С. Крячко М.В. Кузбит Ю.М. Кузнєцов О.О. Кузьміних С.В. Культенко А.В. Кунаєв А.Ю. Куницький О.О. Лаба М.М. Леонов О.О. Лис О.Г. Літвінов О.М. Лічман Г.В. Любота Д.В. Мазурашу Г.Г. Мандзій С.В. Маріковський О.В. Марусяк О.Р. Марченко Л.І. Марчук І.П. Медяник В.А. Мельник П.В. Мережко О.О. Мисягін Ю.М. Михайлюк Г.О. Мовчан О.В. Мокан В.І. Монастирський Д.А. Мотовиловець А.В. Мошенець О.В. Мулик Р.М. Мурдій І.Ю. Нагаєвський А.С. Нальотов Д.О. Наталуха Д.А. Негулевський І.П. Неклюдов В.М. Нікітіна М.В. Новіков М.М. Одарченко А.М. Остапенко А.Д. Павліш П.В. Павловський П.І. Павлюк М.В. Пасічний О.С. Перебийніс М.В. Петруняк Є.В. Пивоваров Є.П. Підласа Р.А. Подгорна В.В. Потураєв М.Р. Припутень Д.С. Пуртова А.А. Пушкаренко А.М. Радіна А.О. Радуцький М.Б. Руденко О.С. Рябуха Т.В. Савченко О.С. Саладуха О.В. Саламаха О.І. Салійчук О.В. Санченко О.В. Семінський О.В. Скічко О.О. Сова О.Г. Совгиря О.В. Соломчук Д.В. Сольський М.Т. Соха Р.В. Стефанчук М.О. Стріхарський А.П. Струневич В.О. Сушко П.М. Тарасенко Т.П. Тарасов О.С. Тимофійчук В.Я. Тищенко М.М. Тістик Р.Я. Ткаченко М.М. Ткаченко О.В. Ткаченко О.М. Торохтій Б.Г. Третьякова Г.М. Трухін О.М. Устенко О.О. Федієнко О.П. Фролов П.В. Халімон П.В. Хоменко О.В. Чернєв Є.В. Чернявський С.М. Чорний Д.С. Чорноморов А.О. Швець С.Ф. Шевченко Є.В. Шинкаренко І.А. Шипайло О.І. Шол М.В. Штепа С.С. Шуляк О.О. Юнаков І.С. Юраш С.А. Юрченко О.М. Якименко П.В. Яковлєва Н.І. Янченко Г.І. Яременко Б.В. Ясько Є.О.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (количество депутатов 44): за — 0; против — 2; воздержались — 0; не голосовали — 23; отсутствуют — 19.

Фракция политической партии "Европейская солидарность" (количество депутатов 27): за — 23; против — 1; воздержались — 0; не голосовали — 0; отсутствуют — 3.

Ар’єв В.І. Бондар М.Л. Величкович М.Р. В’ятрович В.М. Герасимов А.В. Геращенко І.В. Забродський М.В. Зінкевич Я.В. Іонова М.М. Климпуш-Цинцадзе І.О. Княжицький М.Л. Князевич Р.П. Кубів С.І. Лопушанський А.Я. Павленко Р.М. Парубій А.В. Порошенко П.О. Саврасов М.В. Синютка О.М. Сюмар В.П. Федина С.Р. Чийгоз А.З. Южаніна Н.П.

Фракция политической партии ВО "Батькивщина" (количество депутатов 24): за — 0; против — 12; воздержались — 0; не голосовали — 0; отсутствуют — 12.

Депутатская группа "За будущее" (количество депутатов 22): за — 0; против — 2; воздержались — 1; не голосовали—1; отсутствуют — 18.

Внефракционные (количество депутатов 21): за — 5; против — 4; воздержалось — 0; не голосовали — 2; отсутствуют — 10.

Гриб В.О. Магера С.В. Магомедов М.С. Разумков Д.О. Стефанчук Р.О.

Фракция политической партии "Голос" (количество депутатов 20): за — 13; против — 0; воздержались — 0; не голосовали — 0; отсутствуют — 7.

Василенко Л.В. Железняк Я.І. Костенко Р.В. Лозинський Р.М. Осадчук А.П. Піпа Н.Р. Рудик К.О. Рущишин Я.І. Совсун І.Р. Стефанишина О.А. Умєров Р.Е. Цабаль В.В. Юрчишин Я.Р.

Депутатская группа "Доверие" (количество депутатов 17): за — 12; против — 1; воздержались — 0; не голосовали — 0; отсутствуют — 4.

Бакунець П.А. Горват Р.І. Давиденко В.М. Єфімов М.В. Іванчук А.В. Кіт А.Б. Кулініч О.І. Лунченко В.В. Люшняк М.В. Петьовка В.В. Приходько Б.В. Сухов О.С.

Как сообщали Українські Новини, после полуночи президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады и присутствовал, когда депутаты проголосовали за закон о рынке земли.

13 ноября 2019 Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Он предусматривал ограничение покупки земли иностранцами до 2024 года, общую площадь в собственности одного лица до 200 тыс. га, невозможность купить более 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины.