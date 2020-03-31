Март закончится снегом и морозом: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Аномально теплый в начале март завершится в Украине морозом и снегом. Придут морозы со снегом, на дорогах гололедица.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник в большинстве областей Украины ожидается мороз, 0, -5 градусов. А днем ​​столбики термометров немного повысятся до + 1 + 6 градусов.

"Снег, или мокрый снег, тили дождь вероятны на Западе, Севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха. Правда, осадки будут незначительными и периодическими. Кое-где просто ограничится облачностью", - написала синоптик.

В свою очередь, похолодание до небольших морозов и осадки могут спровоцировать преимущественно на Западе и Севере Украины на дорогах гололед. "Поскольку сейчас все, кто имел такую возможность, пересели на автомобили, будьте особенно внимательными", - предупредила Диденко.

Ветер будет с севера, умеренный, местами порывистый.

В Киеве 31-го марта ожидается холодная погода: ночью 1-3 мороза, днем ​​2-5 тепла, облачно, утром возможен небольшой мокрый снег в течение дня вторника существенные осадки маловероятны.

1 апреля по всей территории Украины будет преобладать холодная воздушная масса. Однако на смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца и дневные градусы смогут немного выше подняться.

Ощутимее потепление синоптик прогнозирует в Украине ближе к концу недели.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.