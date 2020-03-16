Решение закрыть метро принято, – Гончаренко

После того, как Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение, Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила закрыть метро в Киеве, Харькове и Днипре. Такие меры спровоцировала эпидемия коронавируса, который добрался уже до Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), присутствующий на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером, передают Українські Новини.

"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера (премьер-министр Денис Шмыгаль) приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре в течение 17 марта", - написал он.

Кроме этого, по словам Гончаренко, правительство также приняло решение о запрете экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом медицинских изделий и материалов не только для физических лиц (как было раньше), но и для юридических лиц (фирм).

Как сообщали Українськi Новини, Президент Зеленский просит Кабмин запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды.