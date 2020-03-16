В Киеве подтвердили первые два случая коронавируса

Министерство здравоохранения подтверждает первые два случая коронавируса в Киеве.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минздрава.

Сообщается, что пациенты изолированы. Один из них недавно вернулся из Франции. Данным по возрастам не дают.

Таким образом в Украине уже 7 подтвержденных случаев и 1 смерть.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

В то же время Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).