подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 21:48 5217
Кабмин 2020-03-16T22:21:27+02:00
Українські Новини
В Киеве подтвердили первые два случая коронавируса

В Киеве подтвердили первые два случая коронавируса

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC

Министерство здравоохранения подтверждает первые два случая коронавируса в Киеве.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минздрава.

Сообщается, что пациенты изолированы. Один из них недавно вернулся из Франции. Данным по возрастам не дают.

Таким образом в Украине уже 7 подтвержденных случаев и 1 смерть.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также  Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. 

В то же время Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве

В Киеве подтвердили первые два случая коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин по ситуации с эпидемией коронавируса: что приняло правительство 22:54 Обновляется
В Украине запретили все пассажирские перевозки завтра с полудня 22:53
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:37
В законопроекте о коронавирусе предлагают считать карантин форс-мажором 22:23
На время карантина неустойку за просрочку коммунальных платежей брать не будут, — законопроект 22:18
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
больше новостей
НБУ пытается сдержать курс гривны. В среду на межбанке продано $238 млн
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok