Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта

В то время, как в 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус, количество заражений коронавирусом по всему миру достигло 167 392 случаев. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Италия по-прежнему остается на втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом. Здесь за сутки коронавирусом заразились 3 590 человек, всего 24 747 случаев. Из них 1809 - летальные (368 за сутки). Отметим, что в десятку стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев коронавируса также попали Испания (7 753 случая), Франция (5 437), Германия (4 838), Швейцария (1 563) и Великобритания (1 391).

Счетчик коронавируса. Данные: South China Morning Post

В Иране, который находится на третьем месте по заболеваемости, коронавирусом всего заразились 13 938 человек, скончались 724.

В Украине официальных случаев заболевания на данный момент 3.

Карта распространения коронавируса онлайн:

Как сообщали Українські Новини, у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили. Всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.

Тем временем "Девушка Бонда" Куриленко больна коронавирусом.

