Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые

КГГА приняла решение усилить ограничительные меры с целью обезопасить жителей города от распространения коронавируса, два новых случая заболевания которым сегодня подтвердили в Украине. Об этом говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

Так, сообщается, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

работа предприятий общественного питания.

Не будут работать:

заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;

торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек;

спортивные комплексы и залы;

заведения бытового обслуживания населения: СПА салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны и другие;

развлекательные заведения — дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. — Их будут доставлять домой", — отметил Кличко.

Кроме того, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Как сообщали Українські Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Тем временем у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.