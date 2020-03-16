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16 марта 2020, понедельник, 12:18 107
Общество 2020-03-16T12:25:22+02:00
Українські Новини
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Киеве, карантин в Украине
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

КГГА приняла решение усилить ограничительные меры с целью обезопасить жителей города от распространения коронавируса, два новых случая заболевания которым сегодня подтвердили в Украине. Об этом говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

Так, сообщается, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается: 

  • передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
  • работа предприятий общественного питания.

Не будут работать:

  • заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
  • торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек;
  • спортивные комплексы и залы;
  • заведения бытового обслуживания населения: СПА салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату салоны и другие;
  • развлекательные заведения — дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. — Их будут доставлять домой", — отметил Кличко.

Кроме того, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также — ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Как сообщали Українські Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Тем временем у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. 

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