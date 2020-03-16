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16 марта 2020, понедельник, 13:47 341
Общество 2020-03-16T15:30:03+02:00
Українські Новини
Николаев объявил карантин: закрываются почти все заведения

Николаев объявил карантин: закрываются почти все заведения

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Николаевский горсовет. Фото: Николаевский горсовет
Николаевский горсовет. Фото: Николаевский горсовет

С завтрашнего дня, 17 марта, вслед за Киевом, Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина. Об этом говорится в сообщении Николаевского горсовета, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что николаевский городской глава Александр Сенкевич подписал распоряжение №65р "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19".

Согласно распоряжению:

С 17 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Николаеве, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и тому подобное;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Как сообщали Українські Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

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