Николаев объявил карантин: закрываются почти все заведения

С завтрашнего дня, 17 марта, вслед за Киевом, Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за карантина. Об этом говорится в сообщении Николаевского горсовета, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что николаевский городской глава Александр Сенкевич подписал распоряжение №65р "О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Николаеве, в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19".

Согласно распоряжению:

С 17 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Николаеве, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов и тому подобное;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Как сообщали Українські Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.