подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 10:52 371
Общество 2020-03-16T10:52:12+02:00
Українські Новини
Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек

Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса, Тернополь с 17 марта намерен закрыть рынки, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек. 

Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч. 

"Такое решение будет принято сегодня", - сказала она. 

По ее словам, на 16:00 запланировано совещание, на котором и будет принято соответствующее решение. 

Она добавила, что на данный момент все рынки, а также магазины работают без ограничений. 

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19. Он подчеркнул, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, и правительство должно действовать на опережение. По его мнению, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а все плановые мероприятия должны быть отменены, и все ресурсы направлены на подготовку к борьбе с инфекцией.

Тем временем за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в США начали массово с...
В Минздраве хотят ограничить передвижение по Украи...
ЗАГСы перестали принимать заявления на свадьбы — м...
Несмотря на массовые очереди на границе и застрявш...
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта
Новости
В США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса 11:21
Случаи коронавируса в Тернополе не подтвердились 11:15
Сколько стоят тесты на коронавирус и почему их не стоит делать "на всякий случай" 11:11
Словакия хотела купить у Украины 2 млн масок, но их перехватили немцы 11:07
Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек 10:52
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok