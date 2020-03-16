Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек

В то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса, Тернополь с 17 марта намерен закрыть рынки, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч.

"Такое решение будет принято сегодня", - сказала она.

По ее словам, на 16:00 запланировано совещание, на котором и будет принято соответствующее решение.

Она добавила, что на данный момент все рынки, а также магазины работают без ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19. Он подчеркнул, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, и правительство должно действовать на опережение. По его мнению, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а все плановые мероприятия должны быть отменены, и все ресурсы направлены на подготовку к борьбе с инфекцией.

Тем временем за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).