Хмельницкий уходит на тотальный карантин

Вслед за Львовом и Одессой, в Хмельницком приняли решение о временном закрытии всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения инфекции коронавируса, пишет "DEPO. Хмельницкий". Коротко о решении: все массовые мероприятия, даже если численность людей небольшая, переносятся на время, когда карантин будет отменен; приемы граждан должностными лицами городского совета переводятся в телефонный режим; все абонентские службы коммунальных предприятий закрываются уже сегодня; ЦПАУ сегодня работает до 15:00 с перерывами, в дальнейшем, возможно, будет принято решение о прекращении его работы на период карантина и перевода предоставления услуг в электронный режим; будут продолжать дезинфицировать общественный транспорт трижды в день. Водители и кондукторы и частного и общественного транспорта обеспечиваются перчатками, масками и респираторы. Также будут дезинфицировать остановки общественного транспорта; продолжается дезинфекция территории рынков; с завтрашнего дня начинается дезинфекцию центральных улиц города УМК начинают дезинфекцию многоквартирных домов; первая партия экспресс-тестов уже в инфекционной больнице. Тесты приобретенные за счет города, от государства тесты до сих пор не поступили; в медзаведениях города есть 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и 12 кислородных концентраторов. Процедура по приобретению новых уже идет. врачи и медперсонал, работающий с больными с подозрением на коронавирус, получат муниципальную доплату; медики инфекционной больницы обеспечены всем необходимым для индивидуальной защиты. На первое время есть костюмы индивидуальной защиты во всех амбулаториях; городской совет выделяет дополнительно 5 млн грн на мероприятия по противодействию распространению вируса. Ведутся переговоры по приобретению всех необходимых средств; вся официальная информация будет размещаться на сайте Хмельницкого городского совета, официальных страницах Хмельницкого городского совета, управления здравоохранения города в соцсетях; при необходимости карантинные мероприятия будут оперативно усиливаться. Как сообщали Українські Новини, многие города Украины закрываются на карантин. Так, Черкассы закрываются на карантин, работать будут только продмаги и аптеки. Также карантин объявили в Одессе, Запорожье, Киеве и других городах.