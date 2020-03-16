Хмельницкий уходит на тотальный карантин

16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47

Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03

МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15

Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08