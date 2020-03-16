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16 марта 2020, понедельник, 17:09 335
Общество 2020-03-16T17:30:07+02:00
Українські Новини
Хмельницкий уходит на тотальный карантин

Хмельницкий уходит на тотальный карантин

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, карантин в Хмельницком
Карантин. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Карантин. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вслед за Львовом и Одессой, в Хмельницком приняли решение о временном закрытии всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения инфекции коронавируса, пишет "DEPO. Хмельницкий".

Коротко о решении:

  • все массовые мероприятия, даже если численность людей небольшая, переносятся на время, когда карантин будет отменен;
  • приемы граждан должностными лицами городского совета переводятся в телефонный режим;
  • все абонентские службы коммунальных предприятий закрываются уже сегодня;
  • ЦПАУ сегодня работает до 15:00 с перерывами, в дальнейшем, возможно, будет принято решение о прекращении его работы на период карантина и перевода предоставления услуг в электронный режим;
  • будут продолжать дезинфицировать общественный транспорт трижды в день. Водители и кондукторы и частного и общественного транспорта обеспечиваются перчатками, масками и респираторы. Также будут дезинфицировать остановки общественного транспорта;
  • продолжается дезинфекция территории рынков;
  • с завтрашнего дня начинается дезинфекцию центральных улиц города
  • УМК начинают дезинфекцию многоквартирных домов;
  • первая партия экспресс-тестов уже в инфекционной больнице. Тесты приобретенные за счет города, от государства тесты до сих пор не поступили;
  • в медзаведениях города есть 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и 12 кислородных концентраторов. Процедура по приобретению новых уже идет.
  • врачи и медперсонал, работающий с больными с подозрением на коронавирус, получат муниципальную доплату;
  • медики инфекционной больницы обеспечены всем необходимым для индивидуальной защиты. На первое время есть костюмы индивидуальной защиты во всех амбулаториях;
  • городской совет выделяет дополнительно 5 млн грн на мероприятия по противодействию распространению вируса. Ведутся переговоры по приобретению всех необходимых средств;
  • вся официальная информация будет размещаться на сайте Хмельницкого городского совета, официальных страницах Хмельницкого городского совета, управления здравоохранения города в соцсетях;
  • при необходимости карантинные мероприятия будут оперативно усиливаться.

Как сообщали Українські Новини, многие города Украины закрываются на карантин. Так, Черкассы закрываются на карантин, работать будут только продмаги и аптеки. Также карантин объявили в ОдессеЗапорожьеКиеве и других городах. 

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