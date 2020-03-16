В Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

Вслед за Львовом в Одессе выдали распоряжение о временном закрытии всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Но позже мэр города заявил, что это только рекомендация.

Об этом сообщается на сайте Одесского областного совета.

"16 марта 2020 с 00.00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер", - говорится в распоряжении.

В распоряжении указано, что в Одессе временно закрываются такие заведения:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

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Однако, 16 марта в 9:00 на аппаратном совещании Геннадий Труханов заявил, что его действия носят рекомендательный характер.

"Мы не можем давать прямые указания. Мы можем рекомендовать, настоятельно рекомендовать, прислушаться к нашим рекомендациям, что касается мест массового скопления, если так можно сказать, или нахождения людей. Все перечислено в распоряжении", - сказал мэр Одессы.

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