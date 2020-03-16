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16 марта 2020, понедельник, 22:55 174 Обновляется
Кабмин 2020-03-16T22:55:36+02:00
Українські Новини
Кабмин по ситуации с эпидемией коронавируса: что приняло правительство

Кабмин по ситуации с эпидемией коронавируса: что приняло правительство

Ярина Вацяк
Кабмин, Коронавирус, Отмена поезда, закрытие метро, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса, Закрытие заведений

Кабинет Министров сегодня должен был провести заседание, на котором рассмотрит вопрос закрытия для посетителей с 17 марта заведений питания, развлечений и услуг, а также другие меры по предотвращению распространения коронавируса, который уже зафиксировали у двух жителей Киева. Ранее с предложениями к Кабмину обратился президент Владимир Зеленский, рекомендовав ряд мероприятий.

О том, что должен решить Кабмин Зеленский рассказывает в эфире в политическом ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Зеленского Украина договорилась с Китаем. В суботу ожидается прибытие 1 млн тестов. В первую очередь эти тесты поедут к военным.

Также он отметил, что закрытие метро - это приоритет и посоветовал украинцам по возможности оставаться дома. 

Что принял Кабмин: 

Как сообщали Українські Новини, вчером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Ранее Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

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