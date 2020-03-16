Кабмин по ситуации с эпидемией коронавируса: что приняло правительство

Кабинет Министров сегодня должен был провести заседание, на котором рассмотрит вопрос закрытия для посетителей с 17 марта заведений питания, развлечений и услуг, а также другие меры по предотвращению распространения коронавируса, который уже зафиксировали у двух жителей Киева. Ранее с предложениями к Кабмину обратился президент Владимир Зеленский, рекомендовав ряд мероприятий.

О том, что должен решить Кабмин Зеленский рассказывает в эфире в политическом ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам Зеленского Украина договорилась с Китаем. В суботу ожидается прибытие 1 млн тестов. В первую очередь эти тесты поедут к военным.

Также он отметил, что закрытие метро - это приоритет и посоветовал украинцам по возможности оставаться дома.

Что принял Кабмин:

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера (премьер-министр Денис Шмыгаль) приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре в течение 17 марта.

С 00:01 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях вводится чрезвычайное положение.

Как сообщали Українські Новини, вчером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Ранее Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).