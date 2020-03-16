Рішення закрити метро прийнято, – Гончаренко

Після того, як через пандемію коронавірусу Президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і залізничного, авіа- і міжміське автобусне пасажирське сполучення, Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила закрити метро в Києві, Харкові і Дніпрі. Такі заходи спровокувала епідемія коронавірусу, який дістався вже до Києва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), присутній на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері, передають Українські Новини.

"Комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єра (прем'єр-міністр Денис Шмигаль) прийняла рішення про закриття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня", - написав він.

Крім цього, за словами Гончаренка, уряд також ухвалив рішення про заборону експорту необхідних для боротьби з коронавірусом медичних виробів і матеріалів не тільки для фізичних осіб (як було раніше), але і для юридичних осіб (фірм).

Як повідомляли Українські Новини, після звернення Зеленського 16 березня Кабмін зібрався на позачергове засідання, на якому були вжиті безпрецедентні заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом Covid-19. Великі міста одне за іншим оголосили тотальний карантин: Київ, Вінниця, Хмельницький, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Одеса та ін. При цьому, Харків відмовився слідувати заклику Президента і тепер меру Геннадію Кернесу світить кримінальна відповідальність.

Тим часом кількість хворих на коронавірусну інфекцію у світі зростає. В Україні одна людина померла через коронавірус. Була зафіксована ще одна смерть, але чи пов'язана вона з Covid-19, покаже аналіз.