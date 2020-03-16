Винница закрывает ТРЦ и общепиты. Город уходит на карантин

В Украине с 12 марта начал действовать общенациональный карантин и 16 марта в Виннице внедряют ряд профилактических мер по противодействию распространения коронавируса.

Такое решение утвердила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Виннице, сообщет "DEPO. Вінниця".

Меры по предотвращению распространения коронаввируса внедряются с 00:00 17 марта 2020. Так, временно запрещается работа всех:

Торговых заведений, кроме продуктовых, бытовой химии, аптек и АЗС

Торгово-развлекательных центров

Рынков, кроме продовольственных

Парикмахерских, SPA-салонов

Ресторанов, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов, заведений общественного питания в отелях

Гостиниц, хостелов, других учреждений гостиничного типа

Центров предоставления административных услуг

Фитнес клубов, спортзалов, спортивных площадок и стадионов

Зоопарков, водных парков, парков аттракционов

Других учреждений, предприятий и учреждений, независимо от формы собственности, которые предоставляют платные услуги населению не связанные со здравоохранением и жизнеобеспечением

Как сообщали Українські Новини, в рамках общенационального карантина превентивные меры вводятся в Хмельницком, во Львове и в Одессе.