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16 марта 2020, понедельник, 17:32 1864 Дополнено
Общество 2020-03-16T19:01:41+02:00
Українські Новини
Винница закрывает ТРЦ и общепиты. Город уходит на карантин

Винница закрывает ТРЦ и общепиты. Город уходит на карантин

Таня Войтюк
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса, Карантин в Виннице
В Виннице ввели карантин. Фото: Винницкая ОГА
В Виннице ввели карантин. Фото: Винницкая ОГА

В Украине с 12 марта начал действовать общенациональный карантин и 16 марта в Виннице внедряют ряд профилактических мер по противодействию распространения коронавируса.

Такое решение утвердила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Виннице, сообщет "DEPO. Вінниця".

Меры по предотвращению распространения коронаввируса внедряются с 00:00 17 марта 2020. Так, временно запрещается работа всех:

  • Торговых заведений, кроме продуктовых, бытовой химии, аптек и АЗС
  • Торгово-развлекательных центров
  • Рынков, кроме продовольственных
  • Парикмахерских, SPA-салонов
  • Ресторанов, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов, заведений общественного питания в отелях
  • Гостиниц, хостелов, других учреждений гостиничного типа
  • Центров предоставления административных услуг
  • Фитнес клубов, спортзалов, спортивных площадок и стадионов
  • Зоопарков, водных парков, парков аттракционов
  • Других учреждений, предприятий и учреждений, независимо от формы собственности, которые предоставляют платные услуги населению не связанные со здравоохранением и жизнеобеспечением

Как сообщали Українські Новини, в рамках общенационального карантина превентивные меры вводятся в Хмельницком, во Львове и в Одессе.

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