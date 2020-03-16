Винница закрывает ТРЦ и общепиты. Город уходит на карантин

В Украине с 12 марта начал действовать общенациональный карантин и 16 марта в Виннице внедряют ряд профилактических мер по противодействию распространения коронавируса. Такое решение утвердила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Виннице, сообщет "DEPO. Вінниця". Меры по предотвращению распространения коронаввируса внедряются с 00:00 17 марта 2020. Так, временно запрещается работа всех: Торговых заведений, кроме продуктовых, бытовой химии, аптек и АЗС Торгово-развлекательных центров Рынков, кроме продовольственных Парикмахерских, SPA-салонов Ресторанов, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов, заведений общественного питания в отелях Гостиниц, хостелов, других учреждений гостиничного типа Центров предоставления административных услуг Фитнес клубов, спортзалов, спортивных площадок и стадионов Зоопарков, водных парков, парков аттракционов Других учреждений, предприятий и учреждений, независимо от формы собственности, которые предоставляют платные услуги населению не связанные со здравоохранением и жизнеобеспечением Как сообщали Українські Новини, в рамках общенационального карантина превентивные меры вводятся в Хмельницком, во Львове и в Одессе.