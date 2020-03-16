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16 марта 2020, понедельник, 14:10 977
Общество 2020-03-16T15:30:02+02:00
Українські Новини
Ивано-Франковск объявил тотальный карантин

Ивано-Франковск объявил тотальный карантин

Елизавета Кесельман
Ивано-Франковск, Карантин, коронавирус в Украине, Закрытие на карантин

В то время, как на карантин закрываются Одесса, Львов и другие города Украины, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что с 17 марта в городе начнет действовать тотальный карантин. Такое решение было принято 16 марта на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (ТБНС) по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заявил чиновник на своей странице в Facebook.

 

Отмечается, с 17 марта в 00:00 в Ивано-Франковске не будет работать ничего, кроме продмаркетов, аптек и заправок.

Сообщается, что с 17 марта временно ограничивается прием работы ЦПАУ и филиалов Департамента социальной политики. Остаются услуги только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий разных форм комиссия поручила перейти на дистанционную форму работы.

Также речь идет об ограничении выпуска коммунального транспорта – троллейбусов и автобусов по графику выходного дня.

Кроме того, комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.

"Просьба к иванофранковцам с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться в самоизоляции", – подчеркнул Марцинкив.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям должны оформить на внеочередной сессии 16 марта в 14 часов.

Как сообщали Українські Новини, Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд из столицы.

Кроме того, Николаев также объявил карантин в городе.

 

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