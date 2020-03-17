подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина
17 марта 2020, вторник, 08:15 40
Кабмин 2020-03-17T08:15:50+02:00
Українські Новини
Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина

Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина

Анна Рудык
Коронавирус, закрытие метро, коронавирус в Украине, Закрытие магазинов, карантин в Киеве, карантин в Украине
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, передают Українськi Новини.

Так, постановлением введен запрет железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов.

Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля:

  • на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
  • перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
  • Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.
  • С 18 марта 2020 до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).
  • При этом АО «Укрзализныця" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.
  • Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешено только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
  • С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.
  • Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.
  • Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.
  • Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работы в режиме онлайн.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Также ранее, 12 марта, в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

Больше новостей о: Коронавирус закрытие метро коронавирус в Украине Закрытие магазинов карантин в Киеве карантин в Украине

Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украин...
В Украине закроют заведения питания, развлечений и...
Как не "подцепить" коронавирус в магазинах и аптек...
IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закр...
В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции
В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта
Новости
Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирские перевозки: полный список ограничений из-за карантина 08:15
Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине 08:02
Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украины с Францией и Польшей наверняка не состоятся 06:49
Не выходя из дома. Как пенсионерам воспользоваться услугами Пенсионного фонда во время карантина 06:00
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов 20:31
больше новостей
Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok