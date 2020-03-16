подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 21:35 3832
Медицина 2020-03-16T22:40:48+02:00
Українські Новини
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

В Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация, йдеться в Telegram-каналі "Коронавирус онлайн"

Смерть наступила около 19:00. Уточняется, что смерть наступила в результате хронической патологии, несвязанной с подозреваемым диагнозом.

Незадолго до этого у женщины взяли анализы на COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Если диагноз подтвердится, это будет вторая смерть в Украине пациента, больного COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Также Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Черновцах

Кабмин по ситуации с эпидемией коронавируса: что приняло правительство
В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта
Новости
Кабмин по ситуации с эпидемией коронавируса: что приняло правительство 22:57 Обновляется
В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта 22:53
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:38
В законопроекте о коронавирусе предлагают считать карантин форс-мажором 22:23
На время карантина неустойку за просрочку коммунальных платежей брать не будут, — законопроект 22:18
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
больше новостей
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok