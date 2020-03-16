Зеленский хочет закрыть метро

Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Президент отметил, что должно закрыться метро по всей стране, а в автобусы и троллейбусы будут допускать не больше 20 людей.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином, который ввели по всей Украине из-за коронавируса, Верховная Рада намерена отменить пленарные недели с 17 по 20 марта и с 30 марта по 3 апреля 2020 года, заменив их на недели работы в комитетах.

А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Также Президент Украины Владимир Зеленский просит запретить любые массовые мероприятия, включая церковные.