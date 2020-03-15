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  • Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой
15 марта 2020, воскресенье, 22:55 307
Общество 2020-03-15T23:18:05+02:00
Українські Новини
Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой

Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой

Кира Молчанова
Львов, Садовой, Коронавирус, коронавирус в Украине
Львов. Фото: prolviv.com
Львов. Фото: prolviv.com

Пока в Минздраве только предлагают закрыть все магазины и места общепита, власти Львова уже закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

"Официально решение будет принято завтра утром, но готовиться можно уже сейчас", — написал он.

Позже мэр добавил, что это решение касается всех объектов общественного питания.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие пандемии COVID-19 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях, рекомендовал  ограничить массовые мероприятия, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране.

По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек, а в Украине Министерство здравоохранения зарегистрировало 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Из-за карантина из 230 пунктов пропуска 107 приостановят свою работу. Пропускать будут через оставшиеся 123 пункта.

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