Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой

Пока в Минздраве только предлагают закрыть все магазины и места общепита, власти Львова уже закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

"Официально решение будет принято завтра утром, но готовиться можно уже сейчас", — написал он.

Позже мэр добавил, что это решение касается всех объектов общественного питания.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие пандемии COVID-19 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях, рекомендовал ограничить массовые мероприятия, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране.

По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек, а в Украине Министерство здравоохранения зарегистрировало 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Из-за карантина из 230 пунктов пропуска 107 приостановят свою работу. Пропускать будут через оставшиеся 123 пункта.