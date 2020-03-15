Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой

Пока в Минздраве только предлагают закрыть все магазины и места общепита, власти Львова уже закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook. "Официально решение будет принято завтра утром, но готовиться можно уже сейчас", — написал он. Позже мэр добавил, что это решение касается всех объектов общественного питания. Как сообщали Українськi Новини, вследствие пандемии COVID-19 Кабмин ввел карантин в учебных заведениях, рекомендовал ограничить массовые мероприятия, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране. По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек, а в Украине Министерство здравоохранения зарегистрировало 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Из-за карантина из 230 пунктов пропуска 107 приостановят свою работу. Пропускать будут через оставшиеся 123 пункта.