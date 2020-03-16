В Запорожье объявлен карантин: работать будут только аптеки и продмаги

Вслед за Киевом, где ужесточен карантин, в Запорожье закрывают все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса.

В мэрии сегодня приняли такое решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр города на своей странице в сети Facebook.

"Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирус. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным", - рассказал Владимир Буряк.

Под закрытие попадают следующие объекты:

все магазины кроме продуктовых и аптек;

кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;

кафе, рестораны;

детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные;

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;

торгово-развлекательные центры;

все рынки.

Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать в штатном режиме. Специалисты рекомендуют по возможности работать и оставаться в свободное время дома.

Как сообщали Українські Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Тем временем у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. Ранее в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.