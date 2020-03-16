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  • В Запорожье объявлен карантин: работать будут только аптеки и продмаги
16 марта 2020, понедельник, 13:14 53
Политика 2020-03-16T13:33:15+02:00
Українські Новини
В Запорожье объявлен карантин: работать будут только аптеки и продмаги

В Запорожье объявлен карантин: работать будут только аптеки и продмаги

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, карантин в Запорожье
Запорожье Фото: zp.comments.ua
Запорожье Фото: zp.comments.ua

Вслед за Киевом, где ужесточен карантин, в Запорожье закрывают все заведения общественного питания и непродуктовые магазины из-за коронавируса.

В мэрии сегодня приняли такое решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр города на своей странице в сети Facebook.

"Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирус. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным", - рассказал Владимир Буряк.

Под закрытие попадают следующие объекты:

  • все магазины кроме продуктовых и аптек;
  • кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;
  • кафе, рестораны;
  • детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные;
  • фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;
  • торгово-развлекательные центры;
  • все рынки.

Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать в штатном режиме. Специалисты рекомендуют по возможности работать и оставаться в свободное время дома.

Как сообщали Українські Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Тем временем у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. Ранее в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. 

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