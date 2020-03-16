В Полтаве объявили карантин. Какие заведения продолжат свою работу

В то время, как в Украине зарегистрировали еще два случая инфицирования коронавирусом, а Киев и некоторые другие города Украины уже объявили о закрытии всех общественных заведений, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов, сответствующее решение также принял Полтавский городской совет. Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на своей странице в Facebook.

Сообщается, что с 17 марта в Полтаве должны быть закрыты на карантин торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания.

В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто и жд вокзалы, больницы и ОМС.

Соответствующее решение о закрытии заведений планируют утвердить сегодня, 16 марта, на внеочередном заседании исполкома.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Ивано-Франковск временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за коронавируса Covid-19.

Также карантин для избежания распостранения коронавируса вводится в Черкассах, Запорожье и в Николаеве.