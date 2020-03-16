подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 14:14 2087
Общество 2020-03-16T14:33:17+02:00
Українські Новини
В Полтаве объявили карантин. Какие заведения продолжат свою работу

В Полтаве объявили карантин. Какие заведения продолжат свою работу

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Карантин в Полтаве, карантин в Украине, Закрытие заведений

В то время, как в Украине зарегистрировали еще два случая инфицирования коронавирусом, а Киев и некоторые другие города Украины уже объявили о закрытии всех общественных заведений, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов, сответствующее решение также принял Полтавский городской совет. Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на своей странице в Facebook.

Сообщается, что с 17 марта в Полтаве должны быть закрыты на карантин торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания.

В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто и жд вокзалы, больницы и ОМС.

 

Соответствующее решение о закрытии заведений планируют утвердить сегодня, 16 марта, на внеочередном заседании исполкома.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Ивано-Франковск временно приостанавливает работу объектов общего пользования из-за коронавируса Covid-19.

Также карантин для избежания распостранения коронавируса вводится в Черкассах, Запорожье и в Николаеве.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине Карантин в Полтаве карантин в Украине Закрытие заведений

Мужчину с Черновицкой области накажут за фейки о к...
Ивано-Франковск объявил тотальный карантин...
Николаев объявил карантин: закрываются почти все з...
Мининфраструктуры формирует перечень рейсов для во...
Украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта, - Госпогранслужба
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые
Новости
В Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек, в том числе ребенка 15:20
МАУ выполнит еще 11 международных рейсов, а потом приостановит полеты 15:19
Бывший депутат Рады, который застрял в Египте рассказал, как организовал там бунт 15:19
Мусульмане Украины не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина 15:18
УПЦ не намерена закрывать церкви из-за распространения коронавируса 15:17
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok