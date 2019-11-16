В Балаклее – взрывы. Под Киевом – ИГИЛ

"Слуга народа" таки потерял монолитность. И из "слаженной команды Зе" уже начались удаления. Так, сегодня фракция большинства решила исключить из своего состава депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Над обоими еще накануне сгущались тучи. Но если после решения фракции Поляков просто возмутился, то Скороход "вынесла на люди" серую бухгалтерию Зе-команды. По ее словам, депутаты большинства получают деньги в конвертах – от 5 тыс. долларов в месяц. Параллельно решила сложить полномочия представителя Кабинета Министров в парламенте депутат Ирина Верещук. Намекнув при этом на проблемы с коммуникацией, которые возникли между нею и премьером Гончаруком. Что-то подсказывает, что это не последний кадровый кульбит из тех, что мы увидим в ближайшее время. Вообще, новой фирменной чертой многих членов Зе-команды становится "делать упорно отрицая". Так, например, происходит с методичными попытками ограничить свободу СМИ. Стоило лишь министру Богуцкому начать опровергать намерения Зеленского в этом направлении, как заместитель самого Богуцкого продемонстрировал, собственно, очертания опровергаемого механизма. В Минкульте решили создать госорганизацию, которая, по сути, будет решать, кто – журналист, а кто – нет. Страны, где государство решает, кто является журналистом, можно пересчитать на пальцах одной руки. И да – все они носят ярлыки тоталитарных государств. Правда, у нас стыдливо пытаются прикрыть суть рассказами о "самоуправляемой организации". Которая, правда, будет финансироваться из госбюджета, а значит – напрямую зависеть от людей, бюджет формирующих. Охочие же поносить веточки в костер "государевой инквизиции" у нас гарантированно найдутся. В условиях резкого снижения грантового финансирования за бюджетными деньгами выстроится очередь "независимых медиаэкспертов". А то, что вчерашние боцы "за свободу слова" легко и быстро превращаются в пламенных борцов против нее же, наглядно доказано еще при предыдущем ораторе! Простите, президенте. На военных складах в Балаклее опять рвутся снаряды. Хотя и не сезон. Обычно привычные для Украины взрывы на артскладах происходили летом, когда арсеналы "самовоспламенялись от жары". Минобороны пыталось долго сохранить лицо и убеждало, что все под контролем. Еще днем штаб ВСУ официально заявил, что взрывы в Балаклее Харьковской области являются плановой утилизацией боеприпасов. К вечеру же выяснилось, что во время "плановой утилизации" двое военных погибли и еще четверо ранены. Кому и зачем срочно потребовалась такая "плановая утилизация" на военных складах, остается только догадываться. Зато у нас уже вольготно чувствуют себя известные международные террористы. СБУ сообщила о задержании под Киевом в совместной операции с ЦРУ и спецслужбами ряда других стран одного из лидеров террористической организации ИГИЛ. Заместитель военного эмира ИГИЛа Аль Бара Шишани с 2018 года жил под Киевом по поддельным документам и руководил из Украины отрядами "амниятов" в разных точках арабского мира. Судя по всему, пользуясь слабостью украинских спецслужб. Иногда, правда, деятельность некоторых наших силовиков можно назвать даже не слабостью, а "сознательной импотентностью". Вот обещали в Зе-команде расследовать все преступления "предшественника". А сам Зе уверял, что у него есть "полностью свой" Генпрокурор. Сегодня же стало известно, что Рябошапка остановил подозрения Порошенко по уже завершенным расследованиям. Такая позиция генпрокурора вдохновила экс-президента, который начал прогуливать не только допросы в ГБР, а и вызовы в Генпрокуратуру. А чего ходить, если дела "спускают на тормозах"? Сегодня же стало известно и о том, что Нацполиция не расследует возможное самоуправство главы ОПУ Богдана относительно увольнения мера Кличко. Хотя сам Кличко писал заявление в полицию, в котором просил открыть уголовное производство по ст. 356. Небольшую порцию поддержки получила сегодня Украина в ООН. Организация объединённых наций ООН выдвинула новое требование к России в отношении Крыма. На сей раз в резолюции потребовали от России воздерживаться от арестов и уголовных преследований жителей временно оккупированного Крыма за мнения, высказанные в социальных сетях к оккупации полуострова. Белый дом продолжает публиковать телефонные разговоры Трампа с Зеленским. На сей раз опубликована стенограмма первого разговора сразу после выборов украинского президента. Почитать можно здесь. На самом деле - пустой треп, и сложно представить, какую ценность этот эпизод может нести для проводимого в США расследования. Истории с коллекторами, которых многие считают легализировавшимися в новых условиях "братков" из 90-х, начали получать логичное завершение. Сегодня на киевской Оболони полицейский спецназ штурмовал квартиру с коллекторами. "Братки" силой захватили квартиру, выгнав хозяев на улицу. Но делали это настолько нагло и самоуверенно, что нарвались на полицейскую операцию. Видео можно посмотреть здесь. А в Верховной Раде появилась новая практика, когда депутатам оплачивают только половину рабочего дня. Депутату Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске. В нынешнем созыве парламента Вакарчук уже прогулял 37% сессионных заседаний Рады. При том, что на выборах он обещал, что не будет прогуливать заседания парламента, как это делал в 6-м созыве Рады. Между тем, гуляющие над Европой циклоны Elvis и Gunter несут в Украину похолодание. Уже завтра солнце спрячется и придут заморозки. В Киеве температура воздуха опустится до +4+6.