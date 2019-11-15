Нацполиция не расследует возможное самоуправство Богдана относительно увольнения Кличко

Национальная полиция не расследует возможное самоуправство главы Офиса Президента Андрея Богдана, который задумался о кресле мэра Киева, относительно обращения к правительству с письмом о внесении Президенту Владимиру Зеленскому представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что согласно данным информационно-телекоммуникационной подсистемы "Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях" Информационного портала Национальной полиции Украины, заявление главы Киевской городской государственной администрации Кличко В. о совершении Руководителем Офиса Президента Богданом А. Й. уголовного преступления не зарегистрировано", - говорится в ответе.

До этого в СМИ появилась информация, что Кличко написал заявление в полицию, в котором просил открыть уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса против Богдана.

Отмечается, что Кличко считает Богдана виновным в обращении в Кабинет Министров с письмом о его увольнении, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям как главы Офиса Президента.

Он просил правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" Богдана.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева открыл уголовное производство по заявлению Кличко, в котором он просил суд признать противоправными и совершенными с превышением предоставленных полномочий действия Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении Президенту представления о его увольнении.